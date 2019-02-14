Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "ABD'nin çekilme karar önemli sınama. YPG temizlenmeden toprak bütünlüğü olmaz.(Suriye'de) Güvenli bölge fikrini milli güvenlik kaygılarımızı gidermeye hizmet ettiği ölçüde biz de destekliyoruz." dedi. Putin de "Türkiye ile birlikte Suriye’de taraflar arasındaki diyaloga yeni bir ivme kazandıracağımıza eminim. Suriye’deki hedeflere aktif, kapsamlı çalışmalarla ve uzlaşıyla ulaşabiliriz​." ifadelerini kullandı

Kritik zirve öncesinde Erdoğan'dan YPG şartı



Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan,





Türkiye Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, İdlib muhtırasının muhafazasına önem verdiklerini belirterek, "Bölgede ortak devriyelere başlanması hususunda askeri makamlarımızın mutabakata varmasından da memnunuz" dedi. Erdoğan, Anayasa Komitesine dair tıkanıklığın aşılması gerektiğini söyledi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Sanatoryum Rus'ta Suriye konulu Türkiye-Rusya-İran Üçlü Zirvesi öncesi bir araya geldi.



Görüşmenin başında kısa bir konuşma yapan Erdoğan, Putin'in İstanbul Kartal'da hayatını kaybeden 21 kişiye yönelik taziye mesajına teşekkür etti.



EN ÖNEMLİ SINAMA ABD'NİN ÇEKİLMESİ

İkili konuları ele almadan önce Suriye meselesine değinmek istediğini belirten Erdoğan, "Bugün 'Üçlü Zirve'nin ikinci turunda Soçi'deyiz. Malumunuz ABD'nin çekilme kararı önümüzdeki en önemli sınamalardan biridir. Kararın nasıl uygulanacağına dair belirsizlikler devam ediyor. Bu yeni durum karşısında birlikte çalışmamız çok çok önemli" diye konuştu.



Suriye'nin toprak bütünlüğünün muhafazasına ve gerek PYD/YPG gerek DEAŞ olsun terörün her türlüsünün bertaraf edilmesine odaklanan bir hareket tarzının benimsenmesinin gerekliliğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi:



"PYD/YPG Münbiç'ten ve Fırat'ın doğusundan temizlenmeden ve bu bölgeler gerçek sahiplerine devredilmeden Suriye'nin toprak bütünlüğü sağlanamaz. Güvenli bölge fikrini milli güvenlik kaygılarımızı gidermeye hizmet ettiği ölçüde biz de destekliyoruz. Ayrıntıları ABD ile görüşmeye de devam ediyoruz. Bu fikre Rusya'nın da olumlu yaklaşmasından memnuniyet duyuyoruz. Bu hususta eş güdüm halinde hareket etmeyi arzu ediyoruz. Öte yandan güvenli bölge planlamasıyla ABD’nin çekilişine zımni bir görüntü vermeye çalıştığı görüşü de akılda bulundurulmalıdır."



'TIKANIKLIK AŞILMALI'



Erdoğan, İdlib muhtırasının muhafazasına da önem verdiklerini belirterek, “Arkadaşlarımız kendi aralarında önemli çalışmalar yaptılar. Rusya'dan beklentimiz bu konuda zatıdevletleriyle varmış olduğumuz anlayışa bağlılığın sürdürülmesidir” diye konuştu



Rusya Federasyonu'na ait Hmeymim üssüne yönelik saldırı olmaması için yoğun gayret gösterdiklerini ifade eden Erdoğan, şunları kaydetti:



"Bölgede ortak devriyelere başlanması hususunda askeri makamlarımızın mutabakata varmasından da memnunuz. Silahtan arındırılmış bölgelerde insansız hava araçlarıyla yaptığımız taramalarda ağır silahlı unsura rastlamadık. İdlib'de hava sahasının kullanımı bağlamında sergilenen iş birliğinin Afrin ve Fırat Kalkanı Harekat bölgesinde de sergilenmesi çok çok önemli. Uçuşlar konusunda Hmeymim ile tam koordinasyon içerisinde olunacağı şüphesizdir. Anayasa komitesine dair tıkanıklığın artık aşılması gerekiyor. BM'nin çekincelerini de dikkate almak suretiyle komitenin ilanını kısa sürede sonuçlandırabiliriz."



Açıklamanın ardından görüşme basına kapatıldı.



Erdoğan ve Putin başkanlığında iki ülke heyetleri arasındaki görüşme yaklaşık 50 dakika sürdü. Görüşmede Türk heyetinde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, MİT Başkanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir hazır bulundu.



ERDOĞAN-RUHANİ GÖRÜŞMESİ



Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin, Suriye konulu Türkiye-Rusya-İran Üçlü Zirvesi öncesi baş başa görüşmesi yapıldı. Sanatoryum Rus'taki görüşme basına kapalı yapıdı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Suriye konulu Türkiye-Rusya-İran Üçlü Zirvesi öncesi görüştü. Erdoğan “PYD ve YPG Münbiç'ten ve Fırat'ın doğusundan temizlenmeden Suriye'nin toprak bütünlüğü sağlanamaz” dedi.Türkiye Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, İdlib muhtırasının muhafazasına önem verdiklerini belirterek, "Bölgede ortak devriyelere başlanması hususunda askeri makamlarımızın mutabakata varmasından da memnunuz" dedi. Erdoğan, Anayasa Komitesine dair tıkanıklığın aşılması gerektiğini söyledi.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Sanatoryum Rus'ta Suriye konulu Türkiye-Rusya-İran Üçlü Zirvesi öncesi bir araya geldi.Görüşmenin başında kısa bir konuşma yapan Erdoğan, Putin'in İstanbul Kartal'da hayatını kaybeden 21 kişiye yönelik taziye mesajına teşekkür etti.İkili konuları ele almadan önce Suriye meselesine değinmek istediğini belirten Erdoğan, "Bugün 'Üçlü Zirve'nin ikinci turunda Soçi'deyiz. Malumunuz ABD'nin çekilme kararı önümüzdeki en önemli sınamalardan biridir. Kararın nasıl uygulanacağına dair belirsizlikler devam ediyor. Bu yeni durum karşısında birlikte çalışmamız çok çok önemli" diye konuştu.Suriye'nin toprak bütünlüğünün muhafazasına ve gerek PYD/YPG gerek DEAŞ olsun terörün her türlüsünün bertaraf edilmesine odaklanan bir hareket tarzının benimsenmesinin gerekliliğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi:"PYD/YPG Münbiç'ten ve Fırat'ın doğusundan temizlenmeden ve bu bölgeler gerçek sahiplerine devredilmeden Suriye'nin toprak bütünlüğü sağlanamaz. Güvenli bölge fikrini milli güvenlik kaygılarımızı gidermeye hizmet ettiği ölçüde biz de destekliyoruz. Ayrıntıları ABD ile görüşmeye de devam ediyoruz. Bu fikre Rusya'nın da olumlu yaklaşmasından memnuniyet duyuyoruz. Bu hususta eş güdüm halinde hareket etmeyi arzu ediyoruz. Öte yandan güvenli bölge planlamasıyla ABD’nin çekilişine zımni bir görüntü vermeye çalıştığı görüşü de akılda bulundurulmalıdır."Erdoğan, İdlib muhtırasının muhafazasına da önem verdiklerini belirterek, “Arkadaşlarımız kendi aralarında önemli çalışmalar yaptılar. Rusya'dan beklentimiz bu konuda zatıdevletleriyle varmış olduğumuz anlayışa bağlılığın sürdürülmesidir” diye konuştuRusya Federasyonu'na ait Hmeymim üssüne yönelik saldırı olmaması için yoğun gayret gösterdiklerini ifade eden Erdoğan, şunları kaydetti:"Bölgede ortak devriyelere başlanması hususunda askeri makamlarımızın mutabakata varmasından da memnunuz. Silahtan arındırılmış bölgelerde insansız hava araçlarıyla yaptığımız taramalarda ağır silahlı unsura rastlamadık. İdlib'de hava sahasının kullanımı bağlamında sergilenen iş birliğinin Afrin ve Fırat Kalkanı Harekat bölgesinde de sergilenmesi çok çok önemli. Uçuşlar konusunda Hmeymim ile tam koordinasyon içerisinde olunacağı şüphesizdir. Anayasa komitesine dair tıkanıklığın artık aşılması gerekiyor. BM'nin çekincelerini de dikkate almak suretiyle komitenin ilanını kısa sürede sonuçlandırabiliriz."Açıklamanın ardından görüşme basına kapatıldı.Erdoğan ve Putin başkanlığında iki ülke heyetleri arasındaki görüşme yaklaşık 50 dakika sürdü. Görüşmede Türk heyetinde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, MİT Başkanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir hazır bulundu.Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin, Suriye konulu Türkiye-Rusya-İran Üçlü Zirvesi öncesi baş başa görüşmesi yapıldı. Sanatoryum Rus'taki görüşme basına kapalı yapıdı.

İlişkili Haberler Son dakika haberleri... Erdoğan ve Ruhani'nin görüşmesi sona erdi! Soçi'de zirve öncesi önemli görüşmeler Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İran Cumhurbaşkanı Ruhani'nin Rusya'nın Soçi kentinde "Suriye" konulu Üçlü Zirve öncesi baş başa görüşmesi sona erdi. Görüşme öncesi Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif sohbet etti. Öte yandan zirve için Brüksel'den Soçi'ye geçen Milli Savunma Bakanı Akar, zirve öncesi Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ve İran Genelkurmay Başkanı Muhammed Bageri ile ayrı ayrı bir araya geldi

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