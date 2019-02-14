Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "ABD'nin çekilme karar önemli sınama. YPG temizlenmeden toprak bütünlüğü olmaz.(Suriye'de) Güvenli bölge fikrini milli güvenlik kaygılarımızı gidermeye hizmet ettiği ölçüde biz de destekliyoruz." dedi. Putin de "Türkiye ile birlikte Suriye’de taraflar arasındaki diyaloga yeni bir ivme kazandıracağımıza eminim. Suriye’deki hedeflere aktif, kapsamlı çalışmalarla ve uzlaşıyla ulaşabiliriz​." ifadelerini kullandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile görüşmesinin ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya geldi.



ERDOĞAN'IN AÇIKLAMASI



Erdoğan, "ABD'nin çekilme karar önemli sınama. YPG temizlenmeden toprak bütünlüğü olmaz.(Suriye'de) Güvenli bölge fikrini milli güvenlik kaygılarımızı gidermeye hizmet ettiği ölçüde biz de destekliyoruz. (Güvenli bölge) Bu fikre Rusya'nın da olumlu yaklaşmasından memnuniyet duyuyoruz. İdlip'de hava sahasının kullanımı bağlamında sergilenen iş birliğinin Afrin ve Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde de sergilenmesi çok önemli." dedi.



PUTIN'İN AÇIKLAMASI



Putin de "Türkiye ile birlikte Suriye’de taraflar arasındaki diyaloga yeni bir ivme kazandıracağımıza eminim. Suriye’deki hedeflere aktif, kapsamlı çalışmalarla ve uzlaşıyla ulaşabiliriz​. Türkiye ile yürütülen çalışmalar sayesinde Suriye’de önemli mesafe katettik​." ifadelerini kullandı.



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