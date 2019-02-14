banner1002
Erdoğan ve Ruhani'nin baş başa görüşmesi sona erdi
Erdoğan ve Ruhani'nin baş başa görüşmesi sona erdi
Dışişleri Bakanlığından 'bozkurt' açıklaması
Dışişleri Bakanlığından 'bozkurt' açıklaması
Washington'daki Türk heyetinin gündemi Suriye
Washington'daki Türk heyetinin gündemi Suriye
Cumhurbaşkanı Erdoğan Rusya'da
Cumhurbaşkanı Erdoğan Rusya'da

Son dakika haberleri... Erdoğan ve Putin görüşüyor! İşte ilk açıklamalar

Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "ABD'nin çekilme karar önemli sınama. YPG temizlenmeden toprak bütünlüğü olmaz.(Suriye'de) Güvenli bölge fikrini milli güvenlik kaygılarımızı gidermeye hizmet ettiği ölçüde biz de destekliyoruz." dedi. Putin de "Türkiye ile birlikte Suriye’de taraflar arasındaki diyaloga yeni bir ivme kazandıracağımıza eminim. Suriye’deki hedeflere aktif, kapsamlı çalışmalarla ve uzlaşıyla ulaşabiliriz​." ifadelerini kullandı

Son dakika haberleri... Erdoğan ve Putin görüşüyor! İşte ilk açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile görüşmesinin ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya geldi.

ERDOĞAN'IN AÇIKLAMASI

Erdoğan, "ABD'nin çekilme karar önemli sınama. YPG temizlenmeden toprak bütünlüğü olmaz.(Suriye'de) Güvenli bölge fikrini milli güvenlik kaygılarımızı gidermeye hizmet ettiği ölçüde biz de destekliyoruz. (Güvenli bölge) Bu fikre Rusya'nın da olumlu yaklaşmasından memnuniyet duyuyoruz. İdlip'de hava sahasının kullanımı bağlamında sergilenen iş birliğinin Afrin ve Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde de sergilenmesi çok önemli." dedi.

PUTIN'İN AÇIKLAMASI

Putin de "Türkiye ile birlikte Suriye’de taraflar arasındaki diyaloga yeni bir ivme kazandıracağımıza eminim. Suriye’deki hedeflere aktif, kapsamlı çalışmalarla ve uzlaşıyla ulaşabiliriz​. Türkiye ile yürütülen çalışmalar sayesinde Suriye’de önemli mesafe katettik​." ifadelerini kullandı.

ulusal.com.tr

Etiketler; #erdoğan #rusya #Putin #suriye #YPG #abd
İlişkili Haberler
Son dakika haberleri... Erdoğan ve Ruhani'nin görüşmesi sona erdi! Soçi'de zirve öncesi önemli görüşmeler
Son dakika haberleri... Erdoğan ve Ruhani'nin görüşmesi sona erdi! Soçi'de zirve öncesi önemli görüşmeler
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İran Cumhurbaşkanı Ruhani'nin Rusya'nın Soçi kentinde "Suriye" konulu Üçlü Zirve öncesi baş başa görüşmesi sona erdi. Görüşme öncesi Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif sohbet etti. Öte yandan zirve için Brüksel'den Soçi'ye geçen Milli Savunma Bakanı Akar, zirve öncesi Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ve İran Genelkurmay Başkanı Muhammed Bageri ile ayrı ayrı bir araya geldi
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.