Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin, Suriye konulu Türkiye-Rusya-İran Üçlü Zirvesi öncesi baş başa görüşmesi başladı.
Sanatoryum Rus'taki görüşme basına kapalı devam ediyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İran Cumhurbaşkanı Ruhani'nin Rusya'nın Soçi kentinde "Suriye" konulu Üçlü Zirve öncesi baş başa görüşmesi başladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin, Suriye konulu Türkiye-Rusya-İran Üçlü Zirvesi öncesi baş başa görüşmesi başladı.