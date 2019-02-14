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Erdoğan ve Ruhani'nin baş başa görüşmesi başladı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan Rusya'da

Son dakika haberleri... Erdoğan ve Ruhani'nin baş başa görüşmesi başladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İran Cumhurbaşkanı Ruhani'nin Rusya'nın Soçi kentinde "Suriye" konulu Üçlü Zirve öncesi baş başa görüşmesi başladı.

Son dakika haberleri... Erdoğan ve Ruhani'nin baş başa görüşmesi başladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin, Suriye konulu Türkiye-Rusya-İran Üçlü Zirvesi öncesi baş başa görüşmesi başladı.

Sanatoryum Rus'taki görüşme basına kapalı devam ediyor.


Kaynak: AA
Etiketler; #erdoğan #ruhani #rusya #suriye #soçi
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