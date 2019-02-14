Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İran Cumhurbaşkanı Ruhani'nin Rusya'nın Soçi kentinde "Suriye" konulu Üçlü Zirve öncesi baş başa görüşmesi sona erdi. Görüşme öncesi Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif sohbet etti. Öte yandan zirve için Brüksel'den Soçi'ye geçen Milli Savunma Bakanı Akar, zirve öncesi Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ve İran Genelkurmay Başkanı Muhammed Bageri ile ayrı ayrı bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin, "Suriye" konulu Türkiye-Rusya-İran Üçlü Zirvesi öncesi yaptığı görüşme sona erdi.



Sanatoryum Rus'ta iki ülke heyetlerinin de yer aldığı görüşmenin ardından Erdoğan ve Ruhani baş başa görüşmeye geçti. Basına kapalı gerçekleşen heyetler arası ve baş başa görüşme yaklaşık 1 saat 10 dakika sürdü.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, görüşmede Ruhani'ye dün İran'da meydana gelen terör saldırısında hayatını kaybedenler için taziyede bulunduğu öğrenildi.



Toplantıda Türk heyetinde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, MİT Başkanı Hakan Fidan, Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın hazır bulundu.



AKAR, ŞOYGU VE BAGERİ İLE GÖRÜŞTÜ



Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, Brüksel'deki temaslarının ardından zirve için Soçi'ye gitti. Bakan Akar, zirve toplantısı öncesi Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ve İran Genelkurmay Başkanı Muhammed Bageri ile ayrı ayrı bir araya geldi. Görüşmede, Suriye'deki son gelişmelerin bir defa daha ele alındığı, liderlerin katılacağı zirve toplantısına yönelik son hazırlıkların yapıldığı öğrenildi.



ÇAVUŞOĞLU İLE ZARİF SOHBET ETTİ



Erdoğan ile Ruhani'nin görüşmesi öncesi, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif sohbet etti.



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