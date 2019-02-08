Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İki ay Afrin'de biz leblebi çekirdek mi kullandık? Mermi kullandık, bombaları kullandık. Silahlı silahsız bütün insansız hava araçlarıyla teröristleri yok ettik. Bu ne domatese benzer ne patlıcana ne sivri bibere. Benim ecdadım Çanakkale'yi fethederken ne yedi ne içti bunu biliyorlar mı? Hedef saptırıyorlar. Üç kuruş beş kuruş yeri geldiğinde fazla veririz ama biz merte namerte bu toprakları yedirtmeyiz." dedi
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