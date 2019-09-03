Ergenekon kumpas davasında gerekçeli karar açıklandı. Mahkeme, “örgüt kurmak, yönetmek, üyelik” gibi suçlardan verilen beraat kararının gerekçelerini sıraladı, “Ergenekon diye bir örgütün olmadığını” vurguladı

Ergenekon kumpası 12 yıl sonra tamamen bitti. FETÖ’nün vatanseverleri hedef aldığı davada gerekçeli kararını açıklayan mahkeme “örgüt yok” vurgusunu yineledi.



Yargıtay’ın bozma kararının ardından görülen 235 sanıklı Ergenekon kumpas davası 1 Temmuz’da karara bağlanmıştı. İstanbul 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi, tüm sanıkların “silahlı örgüt kurmak, yönetmek, üyelik, yardım ve yataklık” suçlarından beraatına karar vermişti.



Davanın tutuklu sanığı Alparslan Arslan, “Anayasa’yı ihlal” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Danıştay saldırısı faili Osman Yıldırım ise “Anayasa’yı ihlal” suçundan müebbet hapisle cezalandırıldı. Osman Yıldırım hakkında ayrıca tutuklama kararı çıkarılmıştı. Emekli Astsubay Oktay Yıldırım ile Mehmet Demirtaş’a ise “tehlikeli madde bulundurmaktan” gerekçeleriyle 3 yıl 4 ay hapis cezası verildi.



İstanbul 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi 2 ay sonra gerekçeli kararını da tamamladı. 739 sayfalık gerekçeli kararda mahkeme Ergenekon diye bir örgütün olmadığını bildirdi. Kararda “Ergenekon adı altında suç işlemek için kurulmuş bir örgütün varlığına hükmedilemeyeceği sonucuna varılmıştır" ifadeleri kullanıldı.



Mahkeme beraat kararlarına delil yetersizliğini gerekçe gösterdi. Ayrıca mahkeme FETÖ’cü polislerin yaptığı aramalarda ele geçirildiği iddia edilen sahte delillere de açıklık getirdi.



"FETÖ amacına ulaşabilmek için her türlü yöntemi mubah görmektedir. Bu manada bazı sanıklar ve müdafilerinin aramalarda ele geçen suç unsurlarını da FETÖ üyesi kolluk mensuplarının yerleştirmiş olacakları iddialara bir kenara atılamaz. Bu konuda açıkça delil uydurulduğu ispatlanmadıkça delil yetersizliğinden beraat kararı verilmesi sonucuna varılmaktadır."



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