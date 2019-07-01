Son dakika haberleri... Ergenekon tertibi resmen çöktü! Tüm sanıklar örgüt üyeliği suçlamalarından beraat etti

Ergenekon tertibi resmen çöktü. İstanbul 4. Ağır Ceza mahkemesinde görülen karar duruşmasında mahkeme nihai kararını açıkladı. Tüm sanıklar , "örgüt üyeliği" suçlamalarından beraat etti. Danıştay sanıkları ise müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Vatan Partisi Merkez Yürütme Kurulu Üyesi Oktay Yıldırım ve Mehmet Demirtaş'a ise "olmayan bombalar" üzerinden ceza istendi

12 yıldır süren davada nihai karar açıklandı. FETÖ'nün tertiplediği kumpas, resmen çöktü.



Yargıtay'ın bozma kararının ardından başlatılan yeniden yargılama süreci sona erdi. Ergenekon Davası İstanbul 4. ağır ceza mahkemesinde görüldü.



16 Mayıs'taki celsede tutuklu sanık Bedirhan Şinal'ın savunması için ek süre istenmesinden sonra karar 1 Temmuz 2019'a ertelenmişti. Bugün görülen davada Şinal'ın avukatı mazeret dilekçesi sundu. Mahkeme dilekçeyi reddetti.



Şinal'ın savunmasını yapmasının ardından, mahkeme başkanı duruşmadaki sanıklara son sözlerini sordu. Daha sonra ise mahkeme ara verdi. 14.00'da tekrar başilayan duruşmada beklenen karar açıklandı.



235 sanıklı davada, tüm sanıklar, "silahlı örgüt kurmak yönetmek, üyelik, yardım ve yataklık" suçundan beraat etti.



Davanın tutuklu sanığı Alparslan Arslan, "Anayasa'yı ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılırken, Osman Yıldırım, Erhan Timuroğlu ve İsmail Sağır, "Anayasa'yı ihlal" suçundan müebbet hapisle cezalandırıldı.



Şaşırtıcı bir karar da kumpas mağdurlarından emekli Astsubay, Vatan Partisi MYK üyesi Oktay Yıldırım ve Mehmet Demirtaş ile ilgili geldi.



Mahkeme Yıldırım ve Demirtaş hakkında "tehlikeli madde bulundurmaktan" 3 yıl 4 ay hapis cezası verildi. Kararın temyize götürüleceği belirtildi.



Türkiye'nin vatansever kuvvetlerini hedef alan FETÖ kumpası 2007 yılında başlamış, Silivri'de görülen davalarda Türk Milleti, barikatları yıkarak, kumpası ayaklar altına almıştı.



ulusal.com.tr

