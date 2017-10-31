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Son dakika haberleri: Erhan Çelik ifadeye çağrıldı

Cep telefonuna tehdit ve hakaret içerikli mesajlar gelen şarkıcı Gülben Ergen'in şikayeti üzerine iki kişi hakkında başlatılan soruşturmanın şüphelileri arasına, şikayetçi Ergen'in eski eşi Erhan Çelik de dahil edildi. Soruşturmayı yürüten savcı, Erhan Çelik'i şüpheli sıfatı ile ifadeye çağırdı.

Son dakika haberleri: Erhan Çelik ifadeye çağrıldı

Cep telefonuna tehdit ve hakaret içerikli mesajlar gelen şarkıcı Gülben Ergen'in şikayeti üzerine iki kişi hakkında başlatılan soruşturmanın şüphelileri arasına, şikayetçi Ergen'in eski eşi Erhan Çelik de dahil edildi. Cep telefonuna gelen tehdit ve hakaret içerikli mesajlar üzerine Avukatı Altın Mimir aracılığı ile İstanbul Anadolu Adalet Sarayı'na başvuran Gülben Ergen, gelen mesajlardan dolayı şikayetçi oldu. Şikayet üzerine başlatılan soruşturma sonucunda tespit edilen şüpheliler H.G. ve M.E.K.'nin Erhan Çelik ile bağlantılı kişiler olması üzerine, Erhan Çelik de şüpheliler arasına dahil edildi.

Erhan Çelik ifadeye çağrıldı

Soruşturmayı yürüten İstanbul Anadolu Cumhuriyet Savcısı Metin Uslu'nun, geçtiğimiz Cuma günü Erhan Çelik'i şüpheli sıfatı ile ifadeye çağırdığı öğrenildi. Çelik'in tebligatın kendisine ulaşmasından itibaren 10 gün içinde savcılığa gelerek ifade vermesi istendi.

Soruşturma üç suç üzerinden yürüyor

Her üç şüpheli de, "Hakaret", "Tehdit" ve "Sesli, yazılı veya görüntülü bir ileti ile hakaret" suçlarından soruşturuluyor.


Kaynak: DHA
Etiketler; #Erhan Çelik #Gülben Ergen
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