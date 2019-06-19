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Son dakika haberleri... Erzincan'da deprem (19 Haziran 2019 Kandilli Rasathanesi son depremler)

Erzincan'da saat 03:45'te 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği 5 kilometre olarak açıklandı

Son dakika haberleri... Erzincan'da deprem (19 Haziran 2019 Kandilli Rasathanesi son depremler)

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün verilerine göre, Erzincan'da saat 03:45'te 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği 5 kilometre olarak açıklandı.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre ise depremin büyüklüğü 4.1, derinliği ise 9 kilometre olarak açıklandı.

SON DEPREMLERİN LİSTESİ
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri de aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.

Tıklayınız

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.

Tıklayınız  

ulusal.com.tr

Etiketler; #Boğaziçi Üniversitesi #Erzincan
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