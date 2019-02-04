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Son dakika haberleri: Erzincan, Van ve Sivas'ta deprem (04 Şubat 2019 Pazartesi deprem)

Erzincan'nın İliç ilçesinde 3.8, Van'da 2.4 ve Sivas'ta 2.7 büyüklüğünde depremler meydana geldi

Son dakika haberleri: Erzincan, Van ve Sivas'ta deprem (04 Şubat 2019 Pazartesi deprem)

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre, Erzincan'nın İliç ilçesinde saat 20:21'de 3.8 büyüklüğünde deprem medyana geldi. Deprem yerin 6 KM derinliğinde gerçekleşti.

AFAD ise depremin büyüklüğünü 3.6 olarak duyurdu. AFAD verilerine göre depremin derinliği 6 KM olarak kaydedildi.

Sivas ve Van'da deprem
Sat 21:44'te Van'da 2.4 büyüklüğünde bir deprem gerçekleşti. Deprem yerin 7 KM derinliğinde gerçekleşti.

Saat 22:05'te Sivas'ın İmranlı ilçesinde 2.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem yerin 6.4 KM derinliğinde gerçekleşti. 


Türkiye'de meydana gelen depremleri aşağıdaki linklerden takip edebilirsiniz.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri de aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.

Tıklayınız

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.

Tıklayınız  



ulusal.com.tr

Etiketler; #deprem #AFAD #son depremler #Boğaziçi Üniversitesi
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