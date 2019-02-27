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Son dakika haberleri.... Erzurum'da 28 Şubat 2019 Perşembe yarın okullar tatil mi edildi

Erzurum'da ulaşıma kar, engel oluyor. Kentte olumsuz hava koşulları nedeniyle 10 mahalle ile ulaşım sağlanamıyor. Peki 28 Şubat 2019 Perşembe Erzurum'da okullar tatil mi?

Son dakika haberleri.... Erzurum'da 28 Şubat 2019 Perşembe yarın okullar tatil mi edildi

Erzurum il merkezi ve bazı ilçeleri için kuvvetli kar yağışı ile tipi uyarısı yapıldı.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent merkezi ile ilçelerinden Aşkale, Aziziye, Çat, Tekman, Hınıs, Karaçoban, Karayazı ile Pasinler'de kuvvetli kar yağışı ve tipi bekleniyor.

Bugün saat 20.00'de başlayıp yarın 06.00'ya kadar süreceği öngörülen yağışla, kent merkezi ve ilçelerde kar kalınlığının 20 ila 30 santimetre olacağı tahmin ediliyor.

Kuvvetli fırtınanın da beklendiği bölgede, soba ve doğal gaz kaynaklı karbonmonoksit zehirlenmesi, ağaç veya direklerin devrilmesi, ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunması gerekiyor.

Etiketler; #kar tatili #erzurum
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