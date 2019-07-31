Son dakika haberleri... Erzurum Tekman'da 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi (31 Temmuz 2019 Çarşamba AFAD Kandilli Rasathanesi son depremler)

Gelen son dakika haberine göre, Erzurum'da deprem oldu. Çok sayıda vatandaş, sosyal medya hesaplarından kentte deprem olduğunu belirten mesajlar paylaştı. Depremi hissettiklerini belirten yurttaşlar, korktuklarını ve paniklediklerini ifade etti. Kandilli Rasathanesi, depremin 4 büyüklüğünde ve yerin 6.1 kilometre derinliğinde gerçekleştiğini açıkladı

Son dakika haberine göre, Erzurum'da deprem meydana geldi.



Kentte yaşayan çok sayıda vatandaş, deprem olduğunu sosyal medya hesapları aracılığıyla mesaj paylaşarak duyurdu.



Depremi hissettiklerini belirten yurttaşlar, korktuklarını ve paniklediklerini ifade etti.



Beşik gibi sallandıklarını aktaran bazı yurttaşlar, geçmiş olsun dileklerinde bulundu.



DEPREMİN BÜYÜKLÜĞÜ AÇIKLANDI



Kandilli Rasathanesi, depremin büyüklüğünün 4 olduğunu açıkladı.



Tekman ilçesinde meydana gelen depremin yerin 6.1 kilometre derinliğinde olduğu kaydedildi.



SON DEPREMLER



Türkiye'de meydana gelen depremleri aşağıdaki linklerden takip edebilirsiniz.



İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri de aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.



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Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesive Deprem Araştırma Enstitüsü'nün verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.



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