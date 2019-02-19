Eski Devlet Bakanı Fikret Ünlü, bu sabah hayatını kaybetti. Ünlü, rahatsızlığı nedeniyle bir süredir tedavi görüyordu. Ünlü, sabaha karşı hayata veda etti. Eski Devlet Bakanı Fikret Ünlü, sabaha karşı vefat etti.

Bir süredir rahatsızlığı nedeniyle tedavi gören Eski Devlet bakanlarından Fikret Ünlü, dün gece hayatını kaybetti. 56 ve 57. dönem hükümetlerinde Gençlik ve Spordan Sorumlu Devlet Bakanlığı yapan 75 yaşındaki Ünlü, geçen yıl sosyal medya üzerinden kanser hastası olduğunu açıklamıştı.



Fikret Ünlü için 21 Şubat Perşembe günü Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde tören düzenlenmesi, Ünlü'nün naaşının 22 Şubat Cuma günü Karaman'ın Ermenek ilçesi Balkusan köyünde toprağa verilmesi planlanıyor.



BAKAN KASAPOĞLU'NDAN TAZİYE MESAJI



Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, vefat eden Eski Gençlik ve Spordan Sorumlu Devlet Bakanı Fikret Ünlü için taziye mesajı yayımladı.



Bakan Kasapoğlu, taziye mesajında şunları kaydetti:



"56 ve 57. Hükümetlerde Gençlik ve Spordan Sorumlu Devlet Bakanlığı yapmış, 1978-1979 yıllarında Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü görevinde bulunmuş olan Sayın Fikret Ünlü'nün vefatını derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyorum. Merhum Fikret Ünlü'ye Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum."



FİKRET ÜNLÜ KİMDİR?



Fikret Ünlü, ilk öğrenimini Güneyyurt İlk Okulu'nda yaptı. 1963-64'te Ereğli İvriz İlköğretmen Okulu, 1966-67'de Gazi Eğitim Enstitüsü Beden Eğitimi Bölümü'nden mezun oldu.



Kayseri Mimar Sinan İlköğretim İlkokulu, Konya Maarif Koleji ve Dumlupınar Ortaokulunda öğretmenlik ve yöneticilik yaptı.



1974-1975 yıllarında Konya Millî Eğitim Müdür Yardımcılığı, 1978-1979 yıllarında Bülent Ecevit Hükümeti döneminde Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü ve Bakan Müşavirliği görevlerinde bulundu.



1983 yılında Devlet Memurluğundan istifa ederek politikaya atıldı. SODEP ve SHP'de (10 yıla yakın) Parti Meclisi Üyeliği, Genel Sekreter Yardımcılığı ve Genel Saymanlık yaptı. 1991 seçimlerinden sonra Başbakan Başdanışmanı olarak görev aldı ve bu görevi 1995 Milletvekilliği seçimlerine kadar sürdürdü. 1995 ve 18 Nisan 1999 tarihlerinde yapılan Milletvekilliği Genel Seçimlerinde Demokratik Sol Parti'den (DSP) Karaman Milletvekili olarak parlamentoya girdi. XX. ve XXI. ve dönemde DSP'den Karaman Milletvekilliği yaptıktan sonra XXII. dönemde bu kez CHP'den yine Karaman Milletvekilliği yaptı.



Bülent Ecevit'in Başbakanlığında kurulan 56. ve 57. Hükümette, Gençlik ve Spordan Sorumlu Devlet Bakanlığı görevini yürüttü.