Son dakika haberleri... Eski TBMM Başkanı Hüsamettin Cindoruk: Meclis sistemine dönülmesi bir zorunluluktur

Eski TBMM Başkanı Hüsamettin Cindoruk Cumhurbaşkanlığı sistemini eleştirdi, "parlementer sisteme dönülmeli" dedi. CHP'nin son dönemlerde verdiği "açılım mesajları" için ise "yanlıştır" ifadelerini kullandı. Cindoruk, Ulusal Kanal'a özel açıklamalar yaptı

Cumhurbaşkanlığı sistemini eleştirdi. Parlamenter sistem vurgusu yaptı.



Eski Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Hüsamettin Cindoruk, Ulusal Kanal sunucusu Halil Nebiler'e konuştu.



Eski TBMM Başkanı Cindoruk, Cumhurbaşkanlığı sisteminin yürümeyeceğini söyledi.



Cindoruk, "Demokrasi ittifakı Kürt sorununu çözecek" mesajıyla çözüm süreci mesajları veren CHP'nin tutumunu da eleştirdi.



ulusal.com.tr

