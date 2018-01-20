Gezi için Eskişehir'e giden otobüsün yol kenarındaki ağaçlara çarpması sonucu meydana gelen kazada 13 kişi hayatını kaybetti, 42 kişi de yaralandı. Ölenlerin cenazeleri morglara, yaralılar ise hastanelere kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı

ESKİŞEHİR'de geziye gidenlerin içinde bulunduğu otobüs kaza yaptı. Kazada ilk belirlemelere göre, 13 kişi öldü 42 kişi de yaralandı.



Kaza, sabaha karşı Eskişehir-Bozüyük karayolu Batıkent Mahallesi'nde meydana geldi. Ankara'dan Bursa Uludağ'a geziye gidenleri taşıyan 06 FL 644 plakalı otobüs, Eskişehir kent merkezini geçtikten birkaç kilometre sonra yol kenarındaki ağaca çarptı. Kazada otobüste bulunanlardan 13 kişi öldü, 42 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırılırken, ölenlerin cenazeleri de hastanelerin morguna götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



HÜKÜMETTEN İLK AÇIKLAMA



Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu kazayla ilgili, "Gezi amacıyla Ankara'dan Bursa'ya giden yolcuları taşıyan bir otobüsün Eskişehir'de kaza yapması sonucu 13 vatandaşımız vefat etti, 42 vatandaşımız yaralandı. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum." paylaşımını yaptı.