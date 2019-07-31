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Eskişehir ve Ege Denizi'nde deprem oldu
Eskişehir ve Ege Denizi'nde deprem oldu
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Son dakika haberleri... Eskişehir Tepebaşı ve Ege Denizi'nde deprem (31 Temmuz 2019 Çarşamba AFAD Kandilli Rasathanesi son depremler)

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde deprem meydana geldi. Öte yandan Girit Adası açıklarında 4,6 büyüklüğünde deprem kaydedildi

Son dakika haberleri... Eskişehir Tepebaşı ve Ege Denizi'nde deprem (31 Temmuz 2019 Çarşamba AFAD Kandilli Rasathanesi son depremler)

Gelen son dakika haberine göre, Ege Denizi'nde 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 07.40'da Girit Adası'nın kuzey açıklarında 4,6 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.

Deniz yüzeyinin 58,50 kilometre derinliğindeki depremin merkez üssünün Muğla'nın Datça ilçesine 237 kilometre mesafede olduğu belirlendi.

ESKİŞEHİR'DE DE DEPREM

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde deprem olduğu aktarıldı.

Vatandaşlar, sosyal medya hesaplarından deprem olduğunu belirten paylaşımlarda bulundu.

SON DEPREMLER

Türkiye'de meydana gelen depremleri aşağıdaki linklerden takip edebilirsiniz.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri de aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.

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Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesive Deprem Araştırma Enstitüsü'nün verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.

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Etiketler; #Eskişehir #tepebaşı #deprem #ege denizi #girit adası #son depremler #son dakika
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