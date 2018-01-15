İstanbul Etiler'de kuvvetli patlama sesi duyulduğuna dair yapılan paylaşımlar yalan çıktı. Gece 23:30 sıralarında yapılan paylaşımlarda patlama sesi duyulduğu iddia edilmişti. Ulusal Kanal'ın ulaştığı emniyet kaynakları olumsuz bir durumun yaşanmadığını açıkladı

Akşam saatlerinden Twitter'dan yapılan paylaşımlarda İstanbul Etiler'de "kuvvetli patlama sesi" duyulduğu iddia edildi.



Çok sayıda Twitter kullanıcısı Etiler'de patlama sesi duyulduğuna dair paylaşımlar yaptı.



Emniyet yetkililerinden yapılan açıklamaya göre Etiler ve civarında herhangi bir olumsuz durum yaşanmadığı ve olumsuz duruma dair ihbar gelmediği açıklandı





ulusal.com.tr







