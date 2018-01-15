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Son Dakika haberleri: Etiler'de patlama sesi

İstanbul Etiler'de kuvvetli patlama sesi duyulduğu iddia ediliyor. Çok sayıda Twitter kullanıcısı Etiler'de patlama sesi duyulduğuna dair paylaşımlar yapıyor. 15 Ocak'ta Etiler'de duyulan patlama sesiyle ilgili ayrıntılar birazdan haberimizde olacak

Son Dakika haberleri: Etiler'de patlama sesi

İstanbul Etiler'de kuvvetli patlama sesi duyulduğu iddia ediliyor.

Çok sayıda Twitter kullanıcısı Etiler'de patlama sesi duyulduğuna dair paylaşımlar yapıyor.

Ayrıntılar birazdan haberimizde olacak

Etiketler; #Etiler #istanbul #patlama
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