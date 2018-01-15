İstanbul Etiler'de kuvvetli patlama sesi duyulduğu iddia ediliyor. Çok sayıda Twitter kullanıcısı Etiler'de patlama sesi duyulduğuna dair paylaşımlar yapıyor. 15 Ocak'ta Etiler'de duyulan patlama sesiyle ilgili ayrıntılar birazdan haberimizde olacak

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İstanbul Etiler'de kuvvetli patlama sesi duyulduğu iddia ediliyor.



Çok sayıda Twitter kullanıcısı Etiler'de patlama sesi duyulduğuna dair paylaşımlar yapıyor.



Ayrıntılar birazdan haberimizde olacak