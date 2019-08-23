Mardin'de etkisiz hale getirilen 5 teröristten birinin 300 bin TL ödülle gri listede yer alan Hebat kod adlı Abdurrahman Siler olduğu belirlendi

İç güvenlik operasyonları kapsamında, 22 Ağustos 2019 tarihinde, Mardin Savur ilçe kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğünce gerçekleştirilen ortak operasyonda, etkisiz hale getirilen 5 teröristten birinin Terörden Arananlardan 300 bin TL ödülle Gri Liste'de yer alan Hebat kod adlı Abdurrahman Siler olduğu tespit edildi.



İçişleri Bakanlığı açıklamasında, "Etkisiz hale getirilen teröristin, sabotaj eğitimi aldığı ve bölgede saldırı hazırlığı içinde olduğu belirlendi" denildi.



ulusal.com.tr