Emeklilikte Yaşa Takılanlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (EYT SYDD), İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'e 'hayırlı olsun' ziyaretine gitti. Dernekten yapılan açıklamada "Kendisine bizi kabul ettiği için teşekkür ederiz" ifadeleri kullanıldı

Emeklilikte Yaşa Takılanlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (EYT SYDD), İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'e 'hayırlı olsun' ziyaretine gitti.



EYT SYDD'den yapılan açıklamada, şunlar belirtildi:



"@EytSydDernegi olarak @izmitbelediye Başkanı Sayın @fatmakaplan i hayırlı olsun ziyaretine gittik.



Kendisine bizi kabul ettiği için teşekkür ederiz. @gonulborann"



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