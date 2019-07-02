Son dakika haberleri... EYT orayı da salladı! "EYT için çözüme hazırız" - 2 Temmuz 2019 Salı emeklilikte yaşa takılanlar EYT haberleri

Emeklilikte yaşa takılanların EYT'lilerin mağduriyetiyle ilgili Twitter'da yapılan büyük çalışmaya CHP ve İyi Partili milletvekilleri destek verdi. İyi Parti Isparta Milletvekili Aylin Cesur, Muğla Milletvekili, İyi Parti Kurucular Kurulu Üyesi Metin Ergun, CHP Genel Başkan Yardımcısı, Malatya Milletvekili ve CHP Emek Büroları Koordinatörü Veli Ağbaba, CHP İstanbul Milletvekili ve CHP Parti Meclisi Üyesi Ali Şeker, CHP İstanbul Milletvekili Süleyman Çelebi ve CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer çalışmalarda EYT'lilere destek veren mesajlar paylaştı

Twitter'da emeklilikte yaşa takılanların EYT'lilerin mağduriyeti için büyük çalışma yapıldı.



'#EytResmiGazeteDiyor' ifadeleri, Türkiye gündeminde üst sıralara yükseltildi.



Birçok milletvekili de EYT'lilere destek mesajı attı.



"HİÇ KİMSE BEKLEMEDİ SENİ, EYT'NİN BEKLEDİĞİ KADAR"



İyi Parti Isparta Milletvekili Aylin Cesur, "#Eyt NECİP FAZIL’IN 'BEKLENEN 'ŞİİRİ’yle seslenseydi derdi ki: 'Ne hasta bekler sabahı, Ne taze ölüyü mezar. Hiç kimse beklemedi seni, EYT’nin beklediği kadar' #EytResmiGazeteDiyor" paylaşımı yaptı.







"BİZ EYT İÇİN ÇÖZÜME HAZIRIZ"



CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer de "#EytResmiGazeteDiyor. Emeklilikte Yaşa Takılanlardan işsiz kalanlar büyük dram yaşıyor. Devlete güvenmiş, prim ve gün tamamlamış ama yaş engeline takılmış, ilsiz kalınca işte bulamıyor. Mağdur.Çözüm iktidarda. Biz #EYT için çözüme hazırız." ifadelerini kullandı.







"KONU EYT OLUNCA 'BÜTÇE YOK'"



CHP Genel Başkan Yardımcısı, Malatya Milletvekili ve CHP Emek Büroları Koordinatörü Veli Ağbaba da EYT'lilere destek için paylaştığı mesajında "THY YK üyelerine aylık 20Bin; Başkana 40Bin' huzur hakkı ödeniyor. Türkiye Bilimler Akademisi üyelerinin huzur hakkı 18Bin'e Ne iş yapacağı belli olmayan Yüksek İstişare Kurulu Üyelerinin maaşı 18Bin'e yükseltiliyor. Ama konu #EYT ve 3600 Ek Gösterge olunca 'BÜTÇE YOK'" dedi.







"#EYTRESMİGAZETEDİYOR"



Muğla Milletvekili, İyi Parti Kurucular Kurulu Üyesi Metin Ergun "Kanun çıkaralım dedik anlamadınız. Böyle dersek belki anlarsınız #EytResmiGazeteDiyor" paylaşımı yaptı.







"EYT'LİLER HAKLARINI İSTİYOR



CHP İstanbul Milletvekili ve CHP Parti Meclisi Üyesi Ali Şeker, "EYTliler haklarını istiyor. #EYTliYasaBekliyor #EytResmiGazeteDiyor #EytArtikEmekliOlsun" mesajını paylaştı.







"EYT'LİLER RESMİ GAZETE DİYOR"



CHP İstanbul Milletvekili Süleyman Çelebi de "#EytResmiGazeteDiyor" paylaşımıyla EYT'lilere destek verdi.







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