banner1005
İki feci kaza: Onlarca yaralı var
İki feci kaza: Onlarca yaralı var
Mensah'tan açıklama
Mensah'tan açıklama
Diyarbakır'da silahlı kavga: 1 ölü
Diyarbakır'da silahlı kavga: 1 ölü
CANLI YAYIN
CANLI YAYIN

Son dakika haberleri... Fahrettin Altun'dan Gani Müjde'ye 'sandık' yanıtı

Gani Müjde'nin "İdo 21 Hazirandan başlayarak onlarca seferi iptal etmiş. Avşa, Bandırma, Bursa, Marmara Adası filan... Sebep Tarife değişikliği... Zamanlama manidar" paylaşımına Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun "Sadece bu değil Gani Bey! Yüzerek de kimse geçemesin diye denize elektrik vereceklermiş. Hasbelkader sandığa ulaşan olursa diye uçan mühür mürekkebi bile yapmışlar.  En son teknoloji diyorlar" cevabını yazdı

Son dakika haberleri... Fahrettin Altun'dan Gani Müjde'ye 'sandık' yanıtı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, senarist ve yönetmen Gani Müjde'ye yanıt verdi.

Gani Müjde, "İdo 21 Hazirandan başlayarak onlarca seferi iptal etmiş. Avşa, Bandırma, Bursa, Marmara Adası filan... Sebep Tarife değişikliği... Zamanlama manidar" paylaşımı yapmıştı.

ALTUN'DAN YANIT

Fahrettin Altun da Gani Müjde'nin paylaşımına şöyle yanıt verdi:

"Sadece bu değil Gani Bey!

Yüzerek de kimse geçemesin diye denize elektrik vereceklermiş.

Hasbelkader sandığa ulaşan olursa diye uçan mühür mürekkebi bile yapmışlar. 

En son teknoloji diyorlar"

ulusal.com.tr

Etiketler; #fahrettin altun #gani müjde #cumhurbaşkanlığı
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.