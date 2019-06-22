Son dakika haberleri... Fahrettin Altun'dan Gani Müjde'ye 'sandık' yanıtı

Gani Müjde'nin "İdo 21 Hazirandan başlayarak onlarca seferi iptal etmiş. Avşa, Bandırma, Bursa, Marmara Adası filan... Sebep Tarife değişikliği... Zamanlama manidar" paylaşımına Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun "Sadece bu değil Gani Bey! Yüzerek de kimse geçemesin diye denize elektrik vereceklermiş. Hasbelkader sandığa ulaşan olursa diye uçan mühür mürekkebi bile yapmışlar. En son teknoloji diyorlar" cevabını yazdı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, senarist ve yönetmen Gani Müjde'ye yanıt verdi.



Gani Müjde, "İdo 21 Hazirandan başlayarak onlarca seferi iptal etmiş. Avşa, Bandırma, Bursa, Marmara Adası filan... Sebep Tarife değişikliği... Zamanlama manidar" paylaşımı yapmıştı.



ALTUN'DAN YANIT



Fahrettin Altun da Gani Müjde'nin paylaşımına şöyle yanıt verdi:



"Sadece bu değil Gani Bey!



Yüzerek de kimse geçemesin diye denize elektrik vereceklermiş.



Hasbelkader sandığa ulaşan olursa diye uçan mühür mürekkebi bile yapmışlar.



En son teknoloji diyorlar"



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