Son dakika haberleri... Fatih Mehmet Maçoğlu'nun Ayaz ile Nupelda paylaşımına tepki yağıyor

Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu'nun terör örgütü PKK'nın yerleştirdiği mayına basarak şehit olan 8 yaşındaki Ayaz ile 4 yaşındaki Nupelda Güloğlu paylaşımına tepki yağdı. Vatan Partisi Genel Sekreteri Utku Reyhan, "Maçoğlu'nun dili mühürlenmiş olmalı ki PKK'yı ağzına alamıyor. Ayaz ve Nupelda, herhalde kendi kendine 'meydana gelen patlama' sonucu yaşamını yitirdi. Bu kişiyi alkışlayan, pohpohlayan, nohut, bulgur edebiyatı yapan Atatürkçüler, milliyetçiler. Eserinizle gurur duyun" ifadelerini kullanırken Vatan Partisi Öncü Kadın Genel Başkanı Meltem Ayvalı da "PKK Tunceli'de 4 ve 8 yaşlarındaki iki kardeşi katletti. HDP'nin peşine takılanlar görmedi, duymadı, bilmiyor! Herkes sussa bile biz susmayacağız. Ayaz ve Nupelda için susmayacağız. Çocukların yaşam hakkını savunacağız. Kahrolsun çocuk katili PKK!" dedi

Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu, terör örgütü PKK'nın yerleştirdiği mayına basarak şehit olan 8 yaşındaki Ayaz ile 4 yaşındaki Nupelda Güloğlu paylaşımına tepki yağdı.



Çok sayıda tepki mesajının atıldığı Maçoğlu'na Vatan Partisi Genel Sekreteri Utku Reyhan ile Vatan Partisi Öncü Kadın Genel Başkanı Meltem Ayvalı da sert tepki gösterdi.



MAÇOĞLU, 'PKK' DİYEMEDİ



Fatih Mehmet Maçoğlu, paylaşımında terör örgütü PKK'nın adını anmayarak "Dersim’in Ovacık ilçesine bağlı Bilgeç Köyü kırsalında meydana gelen patlamada 8 yaşındaki Ayaz ile 4 yaşındaki Nupelda Güloğlu adlı çocuklarımız yaşamını yitirmiştir.

Ailesi başta olmak üzere tüm Dersim halkının başı sağolsun..." yazdı.



"MAÇOĞLU, DİLİ MÜHÜRLENMİŞ OLMALI Kİ PKK'YI AĞZINA ALAMIYOR"



Bu paylaşıma tepki gösteren Vatan Partisi Genel Sekreteri Utku Reyhan, şu ifadeleri kullandı:



"Maçoğlu'nun dili mühürlenmiş olmalı ki PKK'yı ağzına alamıyor.



Ayaz ve Nupelda, herhalde kendi kendine 'meydana gelen patlama' sonucu yaşamını yitirdi.



Bu kişiyi alkışlayan, pohpohlayan, nohut, bulgur edebiyatı yapan Atatürkçüler, milliyetçiler. Eserinizle gurur duyun..."



"KAHROLSUN ÇOCUK KATİLİ PKK"



Öte yandan Vatan Partisi Öncü Kadın Genel Başkanı Meltem Ayvalı da Maçoğlu'na sert tepki gösterdi.



Ayvalı, "PKK Tunceli'de 4 ve 8 yaşlarındaki iki kardeşi katletti. HDP'nin peşine takılanlar görmedi, duymadı, bilmiyor! Herkes sussa bile biz susmayacağız. Ayaz ve Nupelda için susmayacağız. Çocukların yaşam hakkını savunacağız. Kahrolsun çocuk katili PKK!" paylaşımı yaptı.



ulusal.com.tr











