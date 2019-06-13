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Son dakika haberleri... Fatih Portakal'dan Ekrem İmamoğlu açıklaması: Cümleleri kulaklarımla duydum

Valiye hakaret polemiğinde karşılıklı açıklamalar geldi. FOX TV Ana Haber sunucusu Fatih Portakal "Hakaretleri kulaklarıyla duyduğunu" söyledi. CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu ise "Ben ne söylediğimi biliyorum" dedi: " halka projelerimi anlatın" çağrısı yaptı.

Son dakika haberleri... Fatih Portakal'dan Ekrem İmamoğlu açıklaması: Cümleleri kulaklarımla duydum

Biri söyledin diyor diğeri inkar ediyor. Valiye hakaret tartışması sürüyor.

İki eski dostun arası açıldı. Bir tarafta FOX Ana Haber sunucusu Fatih Portakal, diğer tarafta CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu. Son canlı yayında bir kez daha vurguladı Portakal. "Cümleleri kulaklarımla duydum." dedi.

Fatih Portakal, "Hakaret görüntüsünü yayınlayın" çağrısı yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya yanıt verdi.

Ekrem İmamoğlu'nun ise yanıtı gecikmedi. Tavsiyede bulundu. "Projelerimi anlatın" ifadelerini kullandı.


ulusal.com.tr

Etiketler; #fatih portakal #fox tv
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