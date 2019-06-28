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Son dakika haberleri... FETÖ mensupları İsmailağa Cemaati'nden hangi talepte bulundu? Cübbeli Ahmet Hoca'dan çarpıcı bilgiler

Ahmet Mahmut Ünlü, FETÖ'nün Orta Asya Planınıyla ilgili ayrıntıları anlattı. FETÖ mensupları İsmailağa Cemaati'nden hangi talepte bulundu? Ünlü "FETÖ'nün sarıklısı, cübbelesi aranıyordu" sözleriyle Afganistan - Pakistan hattındaki FETÖ yapılanmasıyla ilgili Ulusal Kanal'a çarpıcı bilgiler verdi

Son dakika haberleri... FETÖ mensupları İsmailağa Cemaati'nden hangi talepte bulundu? Cübbeli Ahmet Hoca'dan çarpıcı bilgiler

Ahmet Mahmut Ünlü bu kez, FETÖ'nün Orta Asya planını anlattı.

Toplumda Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ünlü, çarpıcı ifadeler kullandı, FETÖ'nün giremediği yerlerde İsmail Ağa Cemaatini kullanmak istediğini söyledi.

Ünlü'nün iddiasına göre FETÖ, İsmail Ağa cemaatini Fason olarak kullanmayı planlıyordu.

Cübbeli Ahmet Hoca, hapiste bulunduğu dönemde de başından geçen bir olayı anllatı. Bir hahamın FETÖ ile anlaştığını aktardı.

Peki Ünlü'nün cemaatine de FETÖ sızdı mı? 

HABER: LALE DELİDAĞ 
KAMERA: ŞENGÜL DERİN

ulusal.com.tr
 

Etiketler; #fetö #İsmailağa Cemaati #cübbeli ahmet hoca #ahmet mahmut ünlü
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