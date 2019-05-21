İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün bilişim yapılanmasına yönelik soruşturmada 74 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) mahrem hizmetleri-bilişim yapılanmasına yönelik soruşturmada, 74 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca, FETÖ'nün mahrem hizmetleri-bilişim yapılanmasının deşifre edilmesine yönelik soruşturma kapsamında, örgüt ile ilişki ve irtibatı tespit edilen yeni isimlere ulaşıldı.



Bu kapsamda savcılık, 74 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.



Savcılığın talimatıyla harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul merkezli 18 ilde 92 adreste eş zamanlı olarak operasyon başlattı.



Ekiplerin, şüphelileri yakalama ve gözaltı işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.