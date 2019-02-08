FETÖ'nün emniyetteki mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 23 eski polisten 17'si gözaltına alındı.
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