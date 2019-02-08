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Son dakika haberleri... FETÖ operasyonunda çok sayıda gözaltı var

FETÖ'nün emniyetteki mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 23 eski polisten 17'si gözaltına alındı.

Son dakika haberleri... FETÖ operasyonunda çok sayıda gözaltı var

FETÖ'nün emniyetteki mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 23 eski polisten 17'si gözaltına alındı.


Kaynak: AA
Etiketler; #fetö #emniyet #polis
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