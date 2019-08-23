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Son dakika haberleri! FETÖ'ye art arda büyük operasyonlar! Çok sayıda gözaltı var

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün Hava Kuvvetleri yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 34 kişi hakkında gözaltı kararı çıkardı. Operasyonda 21 şüpheli gözaltına alındı. Öte yandan, FETÖ'nün sivil yapılanmasına yönelik operasyonunda Özel Eğitim Kurumu çalışanı toplam 52 kişiden 36'sı yakalanarak gözaltına alındı.

Son dakika haberleri! FETÖ'ye art arda büyük operasyonlar! Çok sayıda gözaltı var

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün Hava Kuvvetleri yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 34 kişi hakkında gözaltı kararı çıkardı.

Operasyonda 21 şüpheli gözaltına alındı.

BİR OPERASYON DAHA

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün sivil yapılanmasına yönelik yapılan soruşturma kapsamında Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan operasyonda Özel Eğitim Kurumu çalışanı toplam 52 kişiden 36'sı yakalanarak gözaltına alındı.

ulusal.com.tr

Etiketler; #ankara #fetö #operasyon #son dakika #son dakika haberleri #Hava Kuvvetleri
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