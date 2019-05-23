MAK Danışmanlık Başkanı Mehmet Ali Kulat, Ulusal Kanal canlı yayınında Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu'na 7 eski Meclis Başkanının girdiğini açıkladı. Kulat, "Kulis ve kesin bilgi" ifadelerini de kullandı. Bazı bakanlıkların bölünebileceğini ifade eden Mehmet Ali Kulat, "İstanbul seçimlerini AK Parti'nin kaybetmesi durumunda genel seçimin konuşulabileceği, genel seçime bağlı Cumhurbaşkanlığı konuşulabileceği konuşulduğu gibi hatta İstanbul seçimlerinin çok kritik geçmesi durumunda, kazanma ya da kaybetme durumunda Türkiye'nin genel anlamda hem genel seçimlere hem yerel seçimleri beraber yapan bir erken seçimi konuşabileceği şeklinde kulislerde farklı stratejiler oluşturuluyor." dedi

MAK Danışmanlık Başkanı Mehmet Ali Kulat, Ulusal Kanal'da Eray Çelebi'nin sunduğu Başkent Kulisi programına konuk oldu.



Kulat, şunları söyledi:



"YEREL SEÇİMLE BİRLİKTE GENEL SEÇİM Mİ YAPILACAK?



Siyasette şöyle bir işleyiş oluyor. Türkiye, peş peşe seçimler yaşadı. İstanbul seçimlerinin sonuçlarına bağlı Türkiye siyasetinde ciddi kırılmalar olacağını öngören bir genel algı da var. İstanbul seçimlerini AK Parti'nin kaybetmesi durumunda genel seçimin konuşulabileceği, genel seçime bağlı Cumhurbaşkanlığı konuşulabileceği konuşulduğu gibi hatta İstanbul seçimlerinin çok kritik geçmesi durumunda, kazanma ya da kaybetme durumunda Türkiye'nin genel anlamda hem genel seçimlere hem yerel seçimleri beraber yapan bir erken seçimi konuşabileceği şeklinde kulislerde farklı stratejiler oluşturuluyor. Değerlendirmeler yapılıyor, böyle olursa ne olur üzerinden değerlendirmeler yapılıyor. Dolayısıyla demek ki bunları doğal olarak yeni parti kuranlar da düşünüyorlar, değerlendiriyorlar. Yabancıların da bunlara çok ilgisi var. Büyükelçilerden bizimle görüşenler ya da yabancıların politika uzmanları, bize bunları çok sık soruyorlar.



TÜRKİYE İTTİFAKI



İşte Türkiye İttifakı tam da burada önemli. Evet, politika anlamında sizin farklı görüşleriniz, hedefleriniz, beklentileriniz olabilir ama konu ülke olduğunda, ülkenin bekası olduğunda o klasik beka söylemi içerisinde söylemiyorum bunu. Etrafı çevrili düşmanları olan bir ülke olduğumuzdan dolayı bulunduğu jeopolitik, hidropolitik ve sosyopolitik anlamda bir sürü sorunla hatta bir anlamda teopolitik anlamda dini anlamda da çok farklı hedeflerin merkezindeki bir ülke olan Türkiye'nin bu anlamda çok iyi analiz edilmesi gerekiyor. Çok iyi değerlendirilmesi gerekiyor. Bu değerlendirmeleri yapan politikacıların birlik bütünlük içerisinde hareket etmesi gerektiği, ülkenin geleceğine katkı sağlamak adına kendilerine ait politikaları olması gerektiğini de burada belirtmekte fayda var.



KRİTİK BAKANLIKLARDA REVİZYON



Farklı kabiliyeti bazı isimlerle bakanların bazılarını yeri değiştirip, bazılarını kabine dışında tutup yeni bakanları devreye sokma üzerine bir çalışma yürütecek. Ekonomiye bir takviye bekliyorum. Dışişleri ve Avrupa Birliği Bakanlığı ayrıydı biliyorsunuz, birleştirildi. Şu anda Dışişleri'ne de farklı bir şekilde bir takviyenin gündeme gelmesini seçimsiz sürecin uzun olması dolayısıyla bekliyorum. İlave isimler gündeme gelebilir. Mesela bakanlıklar bölünebilir yine. Kültür ve Turizm'de benzer bir bölünme gündeme gelebilir. Aile Bakanlığı gibi bazı bakanlıklardan çok yoğun şikayetler var. Toplumsal şikayetten bahsediyorum. Bakanın kendisiyle ilgili değil. Bunlara yönelik belki bakanlıklarda bazı yeni bakanlıklar kurulacağı gibi bazı eski bakanlıkların bölünmesi gibi bir revizyon da gündeme gelebilir.



CUMHURBAŞKANLIĞI YÜKSEK İSTİŞARE KURULU



Atamalar yapılmış. Eski Meclis başkanları şu an itibariyle Yüksek İstişare Kurulu'nun üyeleri. Şu anda bildiğim kadarıyla 7 tane eski Meclis Başkanı var. Ömer İzgi, Köksal Toptan, Bülent Arınç, Cemil Çiçek, İsmail Kahraman... Meclis başkanlığı yapmış olan isimler... Bunları sayın Cumhurbaşkanı zaman zaman kendileriyle istişare etmek adına değerlendirmeleri düşünmüş, bu bir kulis bilgisi. Sonrasında şu noktaya gelmişler. Bunlara Külliye'de başdanışmanlık falan vermek çok şık bulunmamış. Başdanışmanlığı hafife aldığım için söylemiyorum ama Meclis Başkanlığı yapmış insanlar olmaları dolayısıyla bunlara yeni bir statü bulalım denmiş. Şimdilik değerlendirme böyle ama önümüzdeki süreçte bu Yüksek İstişare Kurulu'ndaki isimler, değiştirilir. Bunlara ilave isimler olur mu, onu bilmiyorum ama şu anki haliyle sanki doğal olarak Meclis Başkanlığı yapmış isimler, bu kurulun doğal üyesi gibi bir hal almış durumda. Girdiler, kesin bilgi."



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