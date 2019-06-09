banner1005
Afyonkarahisar'da deprem
Afyonkarahisar'da deprem
CHP Milletvekili Kazım Arslan'a veda
CHP Milletvekili Kazım Arslan'a veda
YSK'ye girecek adaylar dikkat
YSK'ye girecek adaylar dikkat
Ulusal Kanal Canlı Yayını
Ulusal Kanal Canlı Yayını

Son dakika haberleri... FOX TV'deki Yasak Elma dizisi oyuncusu Haktan Pak vefat etti

Son olarak FOX TV'de yayınlanan 'Yasak Elma' isimli dizide rol oyuncu Haktan Pak, 50 yaşında yaşamını yitirdi

Son dakika haberleri... FOX TV'deki Yasak Elma dizisi oyuncusu Haktan Pak vefat etti

Son olarak FOX TV'de yayınlanan 'Yasak Elma' isimli dizide rol oyuncu Haktan Pak, 50 yaşında yaşamını yitirdi.

Ruhumun Aynası, Hayatboyu, Kolpaçino, Yaşar ne yaşar ne yaşamaz, Hırsız var, Kiralık Aşk gibi dizi ve filmlerde rol alan oyuncu Haktan Pak, hayatını kaybetti.

Haktan Pak’ın 2012 yılında evlendiği ve geçtiğimiz yıl boşanma davası açtığı eşi Müge Turanlı, sosyal medya hesabında "Bir daha ki sefere görüşmek üzere yosun gözlü adam.. Söz bitti.." mesajını paylaştı.

ulusal.com.tr

Etiketler; #fox tv #Yasak Elma #haktan pak
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.