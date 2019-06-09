Son olarak FOX TV'de yayınlanan 'Yasak Elma' isimli dizide rol oyuncu Haktan Pak, 50 yaşında yaşamını yitirdi. Oyuncular Sendikası, Haktan Pak'ın vefati sebebiyle "Bir süredir tedavi gören, değerli tiyatro ve sinema oyuncusu, sevgili üyemiz Haktan Pak'ı kaybettik, çok üzgünüz. Ailesine, dostlarına ve sevenlerine sabır dileriz. Başımız sağ olsun." mesajını paylaştı

Son olarak FOX TV'de yayınlanan 'Yasak Elma' isimli dizide rol oyuncu Haktan Pak, 50 yaşında yaşamını yitirdi.



Ruhumun Aynası, Hayatboyu, Kolpaçino, Yaşar ne yaşar ne yaşamaz, Hırsız var, Kiralık Aşk gibi dizi ve filmlerde rol alan oyuncu Haktan Pak, hayatını kaybetti.



Haktan Pak’ın 2012 yılında evlendiği ve geçtiğimiz yıl boşanma davası açtığı eşi Müge Turanlı, sosyal medya hesabında "Bir daha ki sefere görüşmek üzere yosun gözlü adam.. Söz bitti.." mesajını paylaştı.



OYUNCULAR SENDİKASINDAN AÇIKLAMA



Oyuncular Sendikası, Haktan Pak'ın vefati sebebiyle bir mesaj yayınladı.



Mesajda, "Bir süredir tedavi gören, değerli tiyatro ve sinema oyuncusu, sevgili üyemiz Haktan Pak'ı kaybettik, çok üzgünüz. Ailesine, dostlarına ve sevenlerine sabır dileriz. Başımız sağ olsun." ifadeleri kullanıldı.



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