FOX TV sunucusu İsmail Küçükkaya, moderatörlüğünü yapacağı Binali Yıldırım-Ekrem İmamoğlu ortak canlı yayınına ilişkin açıklama yaptı. Küçükkaya, "Ben sosyal medya lincinden hiç etkilenmem ama avukatlarım bu yalanları yazan ve yayanlarla ilgili hukuki girişimlerde bulundu. Bu alçaklar hakkında suç duyurusunda bulunduk. Ayrıca tazminat davaları açıyoruz." ifadelerini kullandı

FOX TV Sunucusu İsmail Küçükkaya, Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı AK Partili Binali Yıldırım ile Millet İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun ortak canlı yayınının moderatörlüğü ile ilgili açıklama yaptı.



Küçükkaya, 'zorunlu duyuru' başlığıyla şunları belirtti:



"Ben sosyal medya lincinden hiç etkilenmem.



Yalanlarla dolu itibarsızlaştırma girişiminden de etkilenmem.



Oooo neler gördüm ben.



Demokrasi adına önemli bir görevim var.



Hakkıyla yapacağımdan zerre kadar kimsenin kuşkusu olmasın.



Ben sosyal medya lincinden hiç etkilenmem ama avukatlarım bu yalanları yazan ve yayanlarla ilgili hukuki girişimlerde bulundu.



Bu alçaklar hakkında suç duyurusunda bulunduk.



Ayrıca tazminat davaları açıyoruz.



KİMSENİN YAPTIĞI YANINA KAR KALMAYACAK.



Pazar akşamı büyük bir demokrasi şöleni bizi bekliyor."



ulusal.com.tr



