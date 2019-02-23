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Son dakika haberleri... Frank Hoogerbeets'in '8 büyüklüğünde deprem olacak' tahmini tuttu mu? Prof. Dr. Doğan Perinçek'ten kritik açıklama (Ekvador'da 7.7 büyüklüğünde deprem)

Frank Hoogerbeets'in 21 Şubat 2019 tarihinde 8 büyüklüğünde deprem olacağı iddialarına Prof. Dr. Doğan Perinçek'ten açıklama geldi. Perinçek, iddiaları 'dedikodu' olarak değerlendirdi. Prof. Dr. Perinçek, "Basında yer alan 21 Şubat'ta deprem olacak dedikodularına inanmayın lütfen" ifadelerini kullandı

Son dakika haberleri... Frank Hoogerbeets'in '8 büyüklüğünde deprem olacak' tahmini tuttu mu? Prof. Dr. Doğan Perinçek'ten kritik açıklama (Ekvador'da 7.7 büyüklüğünde deprem)

Deprem araştırmacısı Frank Hoogerbeets'in 21 Şubat 2019 tarihinde büyük bir deprem olacağı iddialarına Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Mühendislik Fakültesi Jeoloji Bölümü'nden emekli olan Profesör Doktor Doğan Perinçek'ten açıklama geldi.

Hoogerbeets'in iddialarına göre, deprem 8 büyüklüğünde olacak.

Bu iddialarla ilgili önemli açıklama Prof. Dr. Doğan Perinçek'ten geldi.

Perinçek, 'deprem ne zaman olacak' sorularına cevap vermesinin mümkün olmadığını söyledi. Doğan Perinçek, şu anda bu soruya da dünyanın hiçbir yerinde cevap verecek bilim adamının olmadığını ifade etti.

Önemli uyarılarda bulunan Prof. Dr. Perinçek, Frank Hoogerbeets'in 21 Şubat tarihinde 8 büyüklüğünde deprem olacağı iddialarını 'dedikodu' olarak değerlendirdi ve "Basında yer alan 21 Şubat'ta deprem olacak dedikodularına inanmayın lütfen" şeklinde yazdı.

Prof. Dr. Doğan Perinçek'in açıklamaları şöyle:

"Değerli arkadaşlarim, buradan ve özelden yüzlerce soru alıyorum. Bir kısmına cevap vermeye çalışıyorum ama hepsine cevap verme imkanım olmuyor. İlgisiz kalmamdan değil, zaman azlığından. Bir de bazı soruların cevabını bilmiyorum. Bilmediğim konuda ahkam kesmek istemem. Deprem ne zaman olacak sorularına da cevap vermem mümkün değil. Şu anda bu soruya dünyanın hiçbir yerinde cevap verecek bilim adamı yok. 

Basında yer alan 21 Şubat'ta deprem olacak dedikodularına inanmayın lütfen"

ulusal.com.tr

Etiketler; #doğan perinçek #Frank Hoogerbeets deprem #Frank Hoogerbeets 21 şubat deprem
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