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Son dakika haberleri! Frank Hoogerbeets'ten dikkat çeken deprem uyarısı! "Türkiye'de bir sonraki büyük deprem..."

Hollandalı deprem tahmincisi Frank Hoogerbeets, yeni deprem uyarısında bulundu. Haber 7'ye konuşan Hoogerbeets, doğadaki deprem işaretlerini ve olası İstanbul depremi hakkında açıklamalar yaparak "Türkiye'de bir sonraki büyük depremin doğuda olacağını düşünüyorum" şeklinde konuştu

Son dakika haberleri! Frank Hoogerbeets'ten dikkat çeken deprem uyarısı! "Türkiye'de bir sonraki büyük deprem..."

Depremleri, gezegenlerin hareketlerine göre tahmin ettiğini söyleyen Hollandalı deprem tahmincisi Frank Hoogerbeets, İstanbul depremi hakkında da görüş bildirdi.

Sorular ve cevaplar şu şekilde:

"Deprem tahminlerinde çok başarılı bir doğruluk oranı tutturuyorsunuz? Nasıl bir hesaplama yapıyorsunuz?

Uzun yıllar boyunca yapılan araştırmalar sonrasında gezegenlerin ve güneşin aynı düzlemlere gelmesinin büyük depremler öncesinde gerçekleştiği görüldü. Gezegenlerin geometrisi depremler hakkında önemli bilgiler veriyor. Mesela 17 Ağustos 1999 depremi öncesi 5 gün içinde gezegenlerin ve güneşin aynı hizada sıralandığı şu şekilde görülmüştü:

Güneş-Venüs-Uranüs, 12 Ağustos 1999, Saat 19:18:55
Merkür-Dünya-Neptün, 14 Ağustos 1999, Saat 11:06:36
Güneş-Merkür-Jüpiter, 14 Ağustos 1999, Saat 20:27:45
Güneş-Merkür- Satürn, 17 Ağustos 1999, Saat 21:30:23

Merkür, dünyadaki depremler üzerinde en büyük etkisi olan gezegen ve 17 Ağustos depremi öncesi gerçekleşen gezegenlerin aynı hizada sıralandığı 4 olayın üçünde Merkür etkili olmuş. Bu yöntem benim tahminlerimdeki en önemli kriter. Ama büyük bir deprem olup olmayacağının garantisi yok, şiddeti ve yerini saptamam da olası değil. Ama yıllar içindeki araştırmalara göre gezegenlerin aynı düzlemde sıralanmasından kısa süreler sonra büyük depremler görülüyor ve benim de tahminlerimde kullandığım yöntem bu…

Twitter hesabınızda 14-18 Ağustos arasında büyük bir deprem beklendiğini duyurdunuz. Bu depremin nerede olabileceği hakkında bir fikriniz var mı?

Fay hatlarındaki stres kırıklarını ölçemediğimiz için depremlerin nerede olabileceğini bilem şansımız yok. Bu nedenle sıradaki büyük depremin dünyanın neresinde olacağına dair bir fikrim yok.

17 Ağustos1999 Türkiye için çok acı bir gündü. Ve bu günün 20. yıldönümündeyiz. Türkiye’de herkes aynı bölgede benzer şiddette bir deprem olup olmayacağını merak ediyor. Marmara Denizi’nden geçen Kuzey Anadolu Fay Hattı’nın nasıl bir döngüde kırıldığına dair bir iz var mı?

Büyük kırıkların zaman içinde belirli periyotlarda kendini tekrarladığını biliyoruz. Bu Marmara’daki fay hattı için de geçerli. Hatta 19 Eylül 1985’de Mexico City’de gerçekleşen 8 şiddetindeki deprem 32 yıl sonra tam aynı günde, 19 Eylül 2017’de bu kez 7.1 şiddetinde gerçekleşmişti.

Deprem esnasında insanların neler yapması gerekiyor?

Bunlar yıllardır anlatılan şeyler ve depremler oldukça da bu doğrular değişmeyecek. Dışarıdaysanız sarsıntıyı hissettiğiniz anda binalardan uzaklaşın. Bunu yapamıyorsanız saklanacak bir yer bulun. Çünkü depremlerde en çok ölüme neden olan sebep molozlar oluyor. Dışarıda da olsanız bina içinde de olsanız molozlardan korunmak için saklanmaya çalışın.

Gezegen hareketleri dışında deprem olacağına dair günlük yaşamımızda gözlemleyebileceğimiz ipuçları var mı?

Hayvan davranışlarındaki değişiklikler bir işaret olabilir. Ama bunu fark etmek çok zor olabiliyor. Sahillerde denizin aniden çekilmesi bir tsunami işaretidir. Sanılanın aksine Güneş ve Ay tutulmaları bir deprem belirtisi değil. Ama bahsettiğim gibi gezegenlerle aynı hizaya geldiklerinde depremler oluşuyor ve bu da bazen Güneş ve Ay tutulmasına denk gelebiliyor.

Son olarak İstanbul ve Marmara için bir işaret söz konusu mu?

Dediğim gibi yer ve zaman tahmini yapmak çok ama çok zor. Ancak İstanbul yakınlarında son dönemde depremler oldu. Bu nedenle ben Türkiye’de 7’nin üzerinde bir şiddette depremin daha çok Orta Karadeniz veya Türkiye’nin doğusunda olabileceğini düşünüyorum.

Tabi ki bu bir tahmin. Çünkü gezegen hareketleriyle deprem tahmini yapabiliyorum ama bu metotla ne yer ne de şiddet hakkında bir bilgi elde edemiyorum. Bu yüzden tahminlerim tüm dünyayı kapsıyor."

ulusal.com.tr

Etiketler; #Frank Hoogerbeets #deprem #istanbul
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