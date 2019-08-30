Ünlü deprem tahmincisi Frank Hoogerbeets, sismik faaliyet sebebiyle 30 Ağustos ve 2 Eylül arasında 6 ila 7 büyüklüğünde bir depremin oluşabileceği konusunda uyarıda bulundu

Deprem tahminleri doğru çıkan yeni nesil deprem tahmincisi Frank Hoogerbeets, tahminlerini yayınladığı internet sitesinde yeni bir uyarıda bulundu.



Hoogerbeets, kritik ay geometrisinin 30 Ağustos günü Dünya'nın sismik faaliyetlerini etkileyeceğini söyledi.



Hoogerbeets, sismik faaliyet sebebiyle 30 Ağustos ve 2 Eylül arasında 6 ila 7 büyüklüğünde bir depremin oluşabileceği konusunda uyarıda bulundu.



Hoogerbeets daha önce birçok depremi önceden bilmiş ve bu sayede tüm dünyanın ilgisini çekmeyi başarmıştı.