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Son dakika haberleri... Fuat Oktay'dan S-400 açıklaması

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, İsrail'in AA ofisinin de olduğu binayı vurmasına ilişkin, "Ne AA çalışanlarının ne de Türkiye'nin kararlılık boyutunda hiçbir şeyini değiştirmez." dedi.

Son dakika haberleri... Fuat Oktay'dan S-400 açıklaması

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İsrail'in AA ofisinin de olduğu binayı vurmasını değerlendirdi.

Oktay, olaya ilişkin yaptığı açıklamada, "Ne AA çalışanlarının ne de Türkiye'nin kararlılık boyutunda hiçbir şeyini değiştirmez. Olay üzerine hem Anadolu Ajansı Genel Müdürü'nü hem çalışanlarını çok daha kararlı buldum. Kendilerini kararlılıklarından dolayı kutluyorum." dedi.

"S-400'le ilgili karar verilmiştir"
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "S-400'le ilgili karar verilmiştir. Türkiye bir anlaşmaya imza attıktan, söz verdikten sonra bu sözünü yerine getirir." ifadesini kullandı.


Ayrıntılar gelecek...


Kaynak: AA
Etiketler; #Fuat Oktay #s-400
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