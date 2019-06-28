Son dakika haberleri... G20 zirvesi Osaka'da başladı! Liderler yakıcı sorunları konuştu

İki gün sürecek zirvede, ekonomiden, çevreye kadar, küresel konular ele alınacak. Japonya'da merakla beklenen bazı mini zirveler de yapıldı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Amerikan Başkanı Donald Trump zirvenin ilk gününde bir araya geldi. Esas merak edilen ise Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile Trump'ın görüşmesi... Çin ile Amerika arasında devam eden Ticaret Savaşı'nın seyrinin yarınki görüşmenin ardından değişmesi bekleniyor

Tam 20 lider... En büyük ekonomilerine sahip ülkeler... Dünyanın gözü bu toplantılardaydı. Biri gerçekleşti, diğeri ise yarın yapılacak.



G20 Zirvesi Japonya'nın Osaka şehrinde sürüyor. Çok sayıda konu başlığı var. Ancak tüm dünyanın ilgisi liderlerin ikili yapacakları görüşmelerde.



Ortak oturumlarda dijital ekonomi gibi dünya ekonomisini ilgilendiren genel konular görüşülüyor. Oysa ikili görüşmelerde durum farklı. Yakıcı konular masada. Türkiye'nin S-400 alımı, İran ile yapılan nükleer anlaşmanın geleceği, Çin ile Amerika arısındaki Ticaret Savaşları, Kerç Boğazı sorunu... Bunlar tansiyonu artıran ve çözüm bekleyen başlıklar.



Küresel ekonomik işbirliğinin temel platformu olarak kabul edilen G20 Zirvesi, serbest ticaretin ve liberalizmin gerçekliği konusunda polemikle başladı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Financial Times'ta yayımlanan sözlerine Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Donald Tusk'tan cevap geldi. Rus lider "Liberalizm fikrinin artık hükmü kalmadı" dedi, Tusk, Putin'e "Bence asıl hükümsüz olan oligarkların yönetimi" sözleriyle yanıt verdi.



Putin'in sözlerinin sadece kendi yorumu olmadığı zirvede gerçekleşen üçlü bir toplantının ardından daha iyi anlaşıldı. Rusya, Hindistan ve Çin liderleri uluslararası rahatsızlıklarını ortaya koydu. Putin, Hindistan Başbakanı Narendra Modi ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping bir araya geldi. Toplantı sonrasında yapılan açıklamada, tek taraflılığa karşı olunduğu vurgulandı.



Zirvenin ilk gününde bütün dünyanın merakla beklediği Putin-Trump görüşmesi tamamlandı. İki lider İran, Suriye, İdlib, Venezuela ve Ukrayna konularını görüştü. Kremlin'den "Putin ve Trump Suriye'yi ve İdlib'deki durumu da görüştüler. Bu bağlamda Türkiye hakkında da konuştular" açıklaması yapıldı.



Trump'ın basın mensupları önünde Putin'e "seçimlerimize müdahale etme" sözü ise günün şakası olarak hafızalara kazındı. Bir gazeteci Trump'a, "Putin'i seçimlere müdahale konusunda uyaracak mısınız?" diye sordu. Ardından Trump Putin'e döndü. "Seçimlerimize müdahale etmeyin" dedi. Yaşanan diyalog salondakileri güldürdü.



Trump, Japonya Başbakanı Shinzo Abe ile de görüştü. İki ülke arasındaki ittifakı güçlendirerek sürdürme konusunda mutabık kalındı. Rus lider Putin ise İngiltere Başbakanı Therasa May ile de bir araya geldi. Görüşmenin ardından İngiltere Başbakanlık ofisinden açıklama yapıldı. Açıklamada, "Başbakan, sorumsuz faaliyetleri durdurana kadar Rusya ile ikili ilişkilerin normalleşemeyeceğini söyledi" ifadesi kullanıldı.



G20'de en çok beklenen görüşme ise Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile ABD Başkanı Donald Trump'ın yapacakları görüşme. Bu mini zirvenin Ticaret Savaşı'nın seyrini değiştirmesi bekleniyor. İkili yarın buluşacak...



ulusal.com.tr

