Son dakika haberleri... Gazeteci Hadi Özışık: AK Parti için kötü oldu

23 Haziran İstanbul seçimini değerlendiren gazeteci Hadi Özışık, Binali Yıldırım'ın ekibinin amatörce yayınlar yaptığını söyledi. Özışık, "Yıldırım'ın ekibi, kampanyaya özen göstermedi. Öcalan'ın mektubunun yayınlanması, akıl tutulması. Beka söyleminin terk edilmesi, AK Parti için kötü oldu." ifadelerini kullandı

Gazeteci Hadi Özışık, Ulusal Kanal'da Sinem Fıstıkoğlu'nun sunduğu Hafta Sonu programında 23 Haziran İstanbul seçimini değerlendirdi.



Özışık, Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı AK Partili Binali Yıldırım'ın ekibinin amatörce yayınlar yaptığını söyledi.



Hadi Özışık, "Yıldırım'ın ekibi, kampanyaya özen göstermedi" dedi.



Gazeteci Hadi Özışık, "Öcalan'ın mektubunun yayınlanması, akıl tutulması. Beka söyleminin terk edilmesi, AK Parti için kötü oldu." şeklinde konuştu.



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