Son dakika haberleri... Gazeteci İsmail Küçükkaya, FOX TV'den ayrıldı mı? Bir paylaşım daha yaptı! İşte o mesaj

Gazeteci İsmail Küçükkaya'nın FOX TV'den ayrıldığına dair haberlerin basında yer almasının ardından Küçükkaya, sosyal medya hesabından FOX Türkiye Genel Müdürü Cenk Soner ve ailesi ile bir akşam yemeği yediğini belirtti. Çok hoş bir akşam olduğunu aktaran Küçükkaya, "FOX’un başarısının aslan payı ve sırrı bence sahip olduğu aile ortamı ve ekip ruhunda" dedi. Küçükkaya'nın bu paylaşımı, FOX TV'den ayrıldığına ilişkin iddialara cevap niteliğinde olduğu şeklinde yorumlandı. Küçükkaya, yaptığı ikinci paylaşımda "Yeni sezonda yeniliklerle, sürprizlerle geliyoruz. FOX’da 7. yılımız. Stüdyomuz da yenileniyor. Ruhumuz aynı, habercilik heyecanımız aynı.. ama sürprizlerimiz var" ifadelerini kullandı

Gazeteci İsmail Küçükkaya'nın FOX TV'den ayrıldığı iddia edildi.



Öne sürülen bilgiler sonrası, İsmail Küçükkaya, sosyal medya hesabından FOX Türkiye Genel Müdürü Cenk Soner ile akşam yemeği yediğini belirtti.



Yemekten bir fotoğraf paylaşan Küçükkaya, şunları yazdı:



"FOX Türkiye Genel Müdürü @cenk_soner ve ailesine dün akşamki şahane daveti için teşekkür ederim.



Çok hoş bi akşam oldu.



FOX’un başarısının aslan payı ve sırrı bence sahip olduğu aile ortamı ve ekip ruhunda."



AYRILDIĞINA DAİR İDDİALARA YANIT NİTELİĞİNDE



Küçükkaya'nın bu paylaşımı, FOX TV'den ayrıldığına ilişkin iddialara cevap niteliğinde olduğu şeklinde yorumlandı.



KÜÇÜKKAYA'DAN İKİNCİ PAYLAŞIM



Gazeteci Küçükkaya, sosyal medya hesabından yeni bir paylaşım daha yaptı.



Küçükkaya, "Yeni sezonda yeniliklerle, sürprizlerle geliyoruz. FOX’da 7. yılımız. Stüdyomuz da yenileniyor. Ruhumuz aynı, habercilik heyecanımız aynı.. ama sürprizlerimiz var" mesajını paylaştı.



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