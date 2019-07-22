Meteorolojiden civa kazası hakkında açıklama
Meteorolojiden civa kazası hakkında açıklama
Hürjet'te ön tasarım tamam
Hürjet'te ön tasarım tamam
Dev kurumun başkanı hayatını kaybetti
Dev kurumun başkanı hayatını kaybetti
CANLI YAYIN
CANLI YAYIN

Son dakika haberleri... Gazeteci İsmail Küçükkaya, FOX TV'den ayrıldı mı? Bir paylaşım daha yaptı! İşte o mesaj

Gazeteci İsmail Küçükkaya'nın FOX TV'den ayrıldığına dair haberlerin basında yer almasının ardından Küçükkaya, sosyal medya hesabından FOX Türkiye Genel Müdürü Cenk Soner ve ailesi ile bir akşam yemeği yediğini belirtti. Çok hoş bir akşam olduğunu aktaran Küçükkaya, "FOX’un başarısının aslan payı ve sırrı bence sahip olduğu aile ortamı ve ekip ruhunda" dedi. Küçükkaya'nın bu paylaşımı, FOX TV'den ayrıldığına ilişkin iddialara cevap niteliğinde olduğu şeklinde yorumlandı. Küçükkaya, yaptığı ikinci paylaşımda "Yeni sezonda yeniliklerle, sürprizlerle geliyoruz. FOX’da 7. yılımız. Stüdyomuz da yenileniyor. Ruhumuz aynı, habercilik heyecanımız aynı.. ama sürprizlerimiz var" ifadelerini kullandı

Son dakika haberleri... Gazeteci İsmail Küçükkaya, FOX TV'den ayrıldı mı? Bir paylaşım daha yaptı! İşte o mesaj

Gazeteci İsmail Küçükkaya'nın FOX TV'den ayrıldığı iddia edildi.

Öne sürülen bilgiler sonrası, İsmail Küçükkaya, sosyal medya hesabından FOX Türkiye Genel Müdürü Cenk Soner ile akşam yemeği yediğini belirtti.

Yemekten bir fotoğraf paylaşan Küçükkaya, şunları yazdı:

"FOX Türkiye Genel Müdürü @cenk_soner ve ailesine dün akşamki şahane daveti için teşekkür ederim. 

Çok hoş bi akşam oldu. 

FOX’un başarısının aslan payı ve sırrı bence sahip olduğu aile ortamı ve ekip ruhunda."

AYRILDIĞINA DAİR İDDİALARA YANIT NİTELİĞİNDE

Küçükkaya'nın bu paylaşımı, FOX TV'den ayrıldığına ilişkin iddialara cevap niteliğinde olduğu şeklinde yorumlandı.

KÜÇÜKKAYA'DAN İKİNCİ PAYLAŞIM

Gazeteci Küçükkaya, sosyal medya hesabından yeni bir paylaşım daha yaptı.

Küçükkaya, "Yeni sezonda yeniliklerle, sürprizlerle geliyoruz. FOX’da 7. yılımız. Stüdyomuz da yenileniyor. Ruhumuz aynı, habercilik heyecanımız aynı.. ama sürprizlerimiz var" mesajını paylaştı.

ulusal.com.tr

Etiketler; #ismail küçükkaya #fox tv
İlişkili Haberler
Son dakika 22 Temmuz 2019 Pazartesi haberleri... Gazeteciler İsmail Küçükkaya ve Fatih Portakal, FOX TV’den ayrıldı mı? Doğan Şentürk'ten açıklama geldi
Son dakika 22 Temmuz 2019 Pazartesi haberleri... Gazeteciler İsmail Küçükkaya ve Fatih Portakal, FOX TV’den ayrıldı mı? Doğan Şentürk'ten açıklama geldi
Sosyal medyada İsmail Küçükkaya ve Fatih Portakal'ın FOX TV’den ayrıldığı yönündeki paylaşımların ardından açıklama geldi
Son dakika 22 Temmuz 2019 Salı haberleri... Gazeteci İsmail Küçükkaya, FOX TV'den ayrıldı mı? Küçükkaya'dan takipçileriyle bu mesajı paylaştı
Son dakika 22 Temmuz 2019 Salı haberleri... Gazeteci İsmail Küçükkaya, FOX TV'den ayrıldı mı? Küçükkaya'dan takipçileriyle bu mesajı paylaştı
Gazeteci İsmail Küçükkaya'nın FOX TV'den kovulduğu iddia edildi. Küçükkaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım, iddiaların gerçeği yansıtmadığı olarak yorumlandı. Küçükkaya, paylaşımıyla yeni sezon haber kuşağı için takipçilerinden yorum, öneri ve fikir istedi
FOX TV'den flaş karar
FOX TV'den flaş karar
Disney İle Century Fox şirketleri birleşti. Yeni süreçte Fox TV kadrosu küçülmeye gitti. FOX Haber’de 3 gazeteci işten çıkarıldı. Fox Ankara Haber Merkezi’nde kanalın kuruluşundan itibaren görev yapan Cumhurbaşkanlığı muhabiri Umut Yertutan, Fox Ana Haber editörü Serdar Ertuğrul ve İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat’in editörlüğünü yapan Necdet Yıldırım ile yollar ayrıldı
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.