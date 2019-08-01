Son dakika haberleri... Gazeteci İstiklal Belen hayatını kaybetti (İstiklal Belen kimdir, cenaze töreni bilgileri)

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) üyesi, Sürekli Basın Kartı sahibi gazeteci İstiklal Belen dün hayatını kaybetti. elen’in cenazesi 1 Ağustos 2019 Perşembe günü (Bugün) kılınacak ikindi namazının ardından Tophane Karabaş Mustafa Ağa Camisi’nden alınarak Kulaksız Mezarlığı’nda toprağa verilecek

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) Yönetim Kurulu, başsağlığı mesajı yayınladı.



Mesajda, "İstiklal Belen’in ailesine ve basın topluluğumuza başsağlığı diliyoruz" denildi.



Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Üyesi, Sürekli Basın Kartı Sahibi Gazeteci İstiklal Belen 31 Temmuz 2019 Çarşamba günü vefat etti. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu'nun yayınladığı başsağlığı mesajında "Gazetecilik mesleğine uzun yıllar başarıyla hizmet veren İstiklal Belen’i kaybetmenin üzüntüsü içindeyiz. Ailesine ve basın topluluğumuza başsağlığı diliyoruz" denildi.



CENAZE TÖRENİ BİLGİLERİ



İstiklal Belen’in cenazesi 1 Ağustos 2019 Perşembe günü (Bugün) kılınacak ikindi namazının ardından Tophane Karabaş Mustafa Ağa Camisi’nden alınarak Kulaksız Mezarlığı’nda toprağa verilecek.



İSTİKLAL BELEN KİMDİR?



1943 yılında Çorum’da doğdu. Yüksek Gazetecilik Okulu’nu bitirdi. Mesleğe 1963 yılında Çorum’da başladı. Meclis Mecmuası, Yeni Gün, S.Haber, Günaydın, Ulus gazetelerinde çalıştı. Yeni Gün Gazetesi Genel Yayın Yönetmenliğini üstlendi. Uzun süre Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Gazeteciler Sosyal Dayanışma Vakfı’nda Yönetim Kurulu Üyesi ve Denetçi olarak görev yaptı. Sürekli Basın Kartı taşıyordu.



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