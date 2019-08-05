Son dakika haberleri... Gazeteci Mehmet Biber hayatını kaybetti (Mehmet Biber kimdir)

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) Üyesi, Sürekli Basın Kartı Sahibi Gazeteci Mehmet Biber 5 Ağustos 2019 Pazartesi günü ABD'de vefat etti

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) Üyesi, Sürekli Basın Kartı Sahibi Gazeteci Mehmet Biber 5 Ağustos 2019 Pazartesi günü ABD'de vefat etti. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu'nun yayınladığı başsağlığı mesajında "Gazetecilik mesleğine uzun yıllar fotoğraf alanında başarıyla hizmet veren Mehmet Biber'i kaybetmenin üzüntüsü içindeyiz. Ailesine ve basın topluluğumuza başsağlığı diliyoruz" denildi.



Mehmet Biber'in cenazesi Lanham, Maryland'deki Diyanet Center of America'dan kaldırılarak toprağa verilecek.



MEHMET BİBER KİMDİR?



1931 yılında Eskicuma'da doğdu. Bursa Sanat Enstitüsü'nü bitirdi. 1950 yılında İstanbul Fotoğraf Ajansı'na girdi. 1962 yılına kadar çeşitli gazetelerde foto muhabiri olarak görev yaptı. 1962-1971 yılları arasında New York'ta Birleşmiş Milletler'de çalıştı. 1975-1982 yılları arasında da Hürriyet Gazetesi ile Hürriyet Haber Ajansı'nda görev yaptı. 1982'den sonra ABD'ye yerleşti. Orada serbest gazeteci olarak foto-röportajlar gerçekleştirdi. Fotoğrafları National Geographic'de kapak olarak yayınlandı. Yurtiçi ve yurtdışı fotoğraf yarışmalarında çok sayıda ödül sahibi olan Mehmet Biber'in serbest foto muhabiri olarak çalışmaları Dünya'nın dört bir yanındaki sayılı dergiler ile birlikte Bunte, Stern, Time, GEO, National Geographic, Al Faysal, Der Spigel gibi dergilerde de yayınlandı.



NBC ve CBS televizyonlarına filimler çeken Biber Dünya'nın en iyi fotoğrafçılarından biri olarak 1996 Atlanta Olimpiyatları sırasında Leica'nın en yeni televat objektiflerini denedi. Bu çalışmaları Leica International'ın üç lisanda yayınlanan edisyonlarında yer aldı. 1977 yılında Sedat Semavi ödülüne değer görülen Mehmet Biber gazetecilik yaşamını Washington VA Annandale'de sürdürdü. Sürekli Basın Kartı taşıyordu.



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