Son dakika haberleri... Giresun'da yolcu minibüsü dereye devrildi

Giresun'da minibüs dereye yuvarlandı. Kazada 6 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralı.

Taklalar attı, dereye yuvarlandı, minibüs 6 kişiye mezar oldu.



Mustafa Ay'ın kullandığı minibüs Giresun'un Espiye ilçesindeki yayla şenliğinden dönenleri taşıyordu. Minibüsün dereye yuvarlanması sonucu can pazarı yaşandı.



Olay anında ilk müdahaleyi çevrede bulunan vatandaşlar ve Jandarma ekipleri yaptı. İhbar üzerine bölgeye ambulanslar gönderildi.



Zekiye Yıldız, Osman Yıldız, Osman Kurt, Arda Aşkar, Rina Setiawati ve Tülay Aşkar kurtarılamadı. Sürücü Mustafa Ay ile Mehmet Sağır, Anıl Aşkar, Calesin Aşkar ve Fatma Ay ise kazadan yaralı olarak kurtuldu.



Kaza ile ilgili bilgilendirmeyi Giresun Valiliği yaptı. Yazılı açıklamada, kazada 6 kişi hayatını kaybettiği belirtildi.



Açıklamada, sağlık ekiplerince ilk müdahalenin yapıldığı 5 yaralının çevre hastanelere sevk edildiği ifade edildi.





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