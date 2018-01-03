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Son Dakika haberleri: Gökova Körfezi'nde deprem (son depremler)

Gökova Körfezi'nde saat 00:23'te deprem meydana geldi.

Son Dakika haberleri: Gökova Körfezi'nde deprem (son depremler)

Gökova Körfezi'nde saat 00:23'te 3.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nden alınan bilgiye göre, Gökova Körfezi'nde saat 00:23'te 3.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 

Deprem yerin 11 km derinliğinde meydana geldi.

 Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ise depremin büyüklüğünü 3.7 olarak duyurdu.

AFAD depremin yerin 10 km derinliğinde meydana geldiğini açıkladı.


ulusal.com.tr

Etiketler; #bodrum #deprem #son depremler
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