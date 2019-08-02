Son dakika haberleri... Google uyardı, tehlikeli birçok uygulamanın adı belli oldu! Hemen telefonunuzdan silin

Google'ın mağazasından kaldırdığı ve milyonlarca insanın telefonuna yüklediği uygulamalar belli oldu.
Kullanıcıların, bu uygulamaları telefonlarından kaldırmaları önerildi.
İşte o uygulamalar:
"Pro Camera Beauty
Cartoon Art Photo
Emoji Camera
Artistic effect Filter
Art Editor
Beauty Camera
Selfie Camera Pro
Horizon Beauty Camera
Super Camera
Art Effects for Photo
Awesome Cartoon Art
Art Filter Photo
Art Filter Photo Effects
Cartoon Effect
Art Effect
Photo Editor
Wallpapers HD
Magic Art Filter Photo Editor
Fill Art Photo Editor
ArtFlipPhotoEditing
Art Filter
Cartoon Art Photo
Prizma Photo Effect
Cartoon Art Photo Filter
Art Filter Photo Editor
Pixture
Art Effect
Photo Art Effect
Cartoon Photo Filter"
Google'ın mağazasından kaldırdığı ve milyonlarca insanın telefonuna yüklediği uygulamalar belli oldu. Kullanıcıların, bu uygulamaları telefonlarından kaldırmaları önerildi
Google'ın mağazasından kaldırdığı ve milyonlarca insanın telefonuna yüklediği uygulamalar belli oldu.