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Son dakika haberleri... Google uyardı, tehlikeli birçok uygulamanın adı belli oldu! Hemen telefonunuzdan silin

Google'ın mağazasından kaldırdığı ve milyonlarca insanın telefonuna yüklediği uygulamalar belli oldu. Kullanıcıların, bu uygulamaları telefonlarından kaldırmaları önerildi

Son dakika haberleri... Google uyardı, tehlikeli birçok uygulamanın adı belli oldu! Hemen telefonunuzdan silin

Google'ın mağazasından kaldırdığı ve milyonlarca insanın telefonuna yüklediği uygulamalar belli oldu. 

Kullanıcıların, bu uygulamaları telefonlarından kaldırmaları önerildi.

İşte o uygulamalar:

"Pro Camera Beauty

Cartoon Art Photo 

Emoji Camera

Artistic effect Filter

Art Editor    

Beauty Camera

Selfie Camera Pro

Horizon Beauty Camera

Super Camera

Art Effects for Photo

Awesome Cartoon Art

Art Filter Photo

Art Filter Photo Effects

Cartoon Effect

Art Effect

Photo Editor

Wallpapers HD

Magic Art Filter Photo Editor

Fill Art Photo Editor

ArtFlipPhotoEditing

Art Filter

Cartoon Art Photo

Prizma Photo Effect

Cartoon Art Photo Filter

Art Filter Photo Editor

Pixture

Art Effect

Photo Art Effect

Cartoon Photo Filter"

Etiketler; #google
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