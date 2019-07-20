Son dakika haberleri: Gözler Milli Muharip Uçak projesinde! TFX daha erken bir tarihte motor çalıştırabilir

Türkiye'nin F-35 programındaki ortaklığının askıya alınmasının ardından dikkatler Milli Muharip Uçak projesine çevrildi. Savunma sanayii kaynaklarına göre milli savaş jeti daha erken bir tarihte motor çalıştırabilir. F-35'e parça üreten Türk firmalarının da, edindiği tecrübeleri yerli uçak projesine aktaracağı belirtiliyor. Amerika ile diplomatik temaslar da sürüyor

Washington, F-35 programını askıya aldı. Ankara milli savaş jeti için adımlarını hızlandırdı.



Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir duyurmuştu çalışmaların hızlanacağını. Savunma Sanayii kaynaklarına göre de Milli Muharip Uçak Projesi kapsamında üretilmesi hedeflenen TFX, daha erken bir tarihte motor çalıştırabilir.



TUSAŞ tarafından tasarım çalışması süren uçağın birebir modeli geçen ay Paris Air Show'da sergilenmişti. F-35'e parça üreten Türk firmalarının da, edindiği tecrübeleri TFX'e aktaracağı belirtiliyor. Türkiye gazetesinin haberine göre Ankara ayrıca, envanterdeki F-16 ve F-4 uçaklarının ömrünü, modernizasyon çalışmalarıyla uzatmayı hedefliyor.



Milli savaş jetinin özellikleri de dikkat çekiyor. Çift motorlu, radara karşı düşük görünürlüğü olan TFX, gövde içi silah taşıma özelliği, gelişmiş uçuş ve atış sistemleri, çift fonksiyonlu radar ve elektronik harp kabiliyeti ile öne çıkıyor.



Projede yeni nesil bir uçakta olması gereken düşük görünürlük, dâhili silah yuvası, yüksek manevra kabiliyeti bulunuyor. Türkiye, yerli jetiyle birlikte; dünyada ABD, Rusya ve Çin’den sonra 5'inci nesil muharip uçağa sahip ülkeler arasında yer alacak.



Öte yandan F-35'lerin askıya alınması, diplomatik temaslarla da ele alınıyor. Bu kapsamda, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ABD'li mevkidaşı Mike Pompeo ile telefonda görüştü. Görüşmede F-35 ve S-400'ün yanı sıra Suriye'ye ilişkin Menbiç, İdlib ve güvenli bölge konuları ele alındı.



ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey başkanlığındaki heyetin daha önce 22 Temmuz tarihinde Ankara'ya geleceği duyurulmuştu.



ulusal.com.tr

