Diyarbakır'ın Dicle ilçesi kırsalında etkisiz hale getirilen 2 teröristten birisinin, gri kategoride aranan Şehriban Yönten olduğu belirlendi

Diyarbakır'ın Dicle ilçesi kırsalında etkisiz hale getirilen 2 teröristten birisinin, gri kategoride aranan Şehriban Yönten olduğu belirlendi.



Diyarbakır Valiliği'nden yapılan açıklama şöyle;

25 Nisan 2019 Perşembe günü saat 23.00 sıralarında Dicle ilçe merkezinde bulunan Polis Kalekoluna BTÖ mensuplarınca Roketatarlı saldırıda bulunulmuştur. Saldırıyı gerçekleştiten BTÖ mensuplarını arayıp bulmak ve etkisiz hale getirmek maksadıyla, Dicle ilçesi kuzeyinde kalan dağlık ve kırsal alanda Ergani J.Komd.Tb.K.lığı timleri ve PÖH Timlerinin katılımıyla, 30 Nisan 2019 Salı günü saat 21.00’den itibaren Özel birlik 2019-12 müşterek operasyonun icrasına başlanılmıştır.



Ergani J.Komd.T.K.lığı unsurlarınca 01 Mayıs 2019 Çarşamba günü saat 13.20 sıralarında Dicle ilçesi Aşağıtaşağıl köyü mülki sınırlarında icra edilen Temas araması faaliyetleri esnasında sağlanan temas neticesinde;



13 Mart 2018 tarihinde Görese Dagı Bölgesindesı icra edilen operasyonel faaliyette sığınak girişine tuzaklanan mayın/EYP düzeneginin patlaması neticesinde J.Kd.Çvş. Ümmet UFACIK, J.Uzm.Çvş.Kadir ÇAKI ile J.Uzm.Çvş. Fatih UYSAL isimli personelimiz şehit edilmesi olayı,

15.05.2017 tarihinde Dicle ilçesi Taşağıl Köyünde yol kesme sonucu Ferit KACAR isimli Güvenlik Korucusunun şehit edilmesi olayı,



28.07.2017 tarihinde Dile-Yokuşlu Köy yolunun mayın EYP araması icra eden unsurların geçişi esnasında Teke Mezrası bölgesinde unsurlarının geçişini müteakip mayın /EYP düzeneginin patlaması olayı,



28.07.2017 tarihinde Dicle ilçesi Taşağıl Köyü bölgesinde icra edilen operasyonel faaliyette birlikler tarafından önceden farkederek kontrollü bir şekilde imha edilen mayın/EYP düzeneğinin tuzaklanması olayı,



02.08.2017 Dicle ilçesi Taşağıl Köyü bölgesinde icra edilen operasyonel faaliyette birliklerin önceden farkederek kontrollü bir şekilde imha edilen mayın/EYP düzeneğinin tuzaklanması olayı,



Görese bölgesinde (Brüsk) bölgesinde tuzaklanan mayın /EYP düzeneklerinin tamamının hazırlanması ve tuzaklanması olayı faili/planlayıcısı olan ve İçişleri Bakanlığınca Gri renk kodu ile aranan Örgütün Sabotajcısı Viyanpirsus (K) Şehriban YÖNTEN (Şanlıurfa ili Suruç ilçesi Yönlü Köyü nüfusuna kayıtlı, 2011 yılında PKK/KCK adına kırsal alanda silahlı olarak faaliyet göstermek amacıyla örgüte katılım , Silahlı Terör örgütüne üye olma suçu dahil olmak üzere (7) ayrı suçtan aranma kaydı bulunmaktadır.) ile Didar Rojhilat (K) Sabriye REÇBER (İran Uyruklu) (2009 yılında PKK/KCK adına kırsal alanda silahlı olarak faaliyet göstermek amacıyla örgüte katılım.) oldugu değerlendirilen (2) terörist,



(2) adet AK-47 Kaleşnikof P.Tf.,

(4) adet AK-47 Kaleşnikof P.Tf., şarjörü,

(15) adet 7,62 mm Kaleşnikof P.Tf., fişeği,

(16) adet 5,45 mm Kaleşnikof P.Tf., fişeği,

(4) adet el bombası,

(1) adet dijital kamera,

(3) adet hafıza kartı,

(1) adet voltaj ölçüm cihazı,

(2) adet termal şemsiye,

(1) adet sırt çantası,

(8) adet kütüklük,

(2) adet palaska,



Yaşamsal malzeme ile birlikte ölü olarak ele geçirilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.