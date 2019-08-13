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Son dakika haberleri... Gri kategoride aranan teröristler Eyyüp Çeçan ve Mustafa Yaman öldürüldü

Bitlis'te 24 Temmuz’da etkisiz hale getirilen 4 teröristten 2'sinin, gri kategoride aranan Eyyüp Çeçan ve Mustafa Yaman olduğu belirlendi.

Son dakika haberleri... Gri kategoride aranan teröristler Eyyüp Çeçan ve Mustafa Yaman öldürüldü
 Bitlis'te İl Jandarma Komutanlığınca 24 Temmuz'da düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirilen 4 teröristten 2'sinin, gri listede yer alan "Özgür Ruh" kod adlı Eyyüp Çeçan ile "Agit Yaman" kod adlı Mustafa Yaman olduğu belirlendi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında, Bitlis kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca 24 Temmuz'daki operasyonda 4 terörist etkisiz hale getirildi.

Etkisiz hale getirilen teröristlerden ikisinin, 300'er bin lira ödülle Terörden Arananlar Listesi'nde gri kategoride yer alan "Özgür Ruh" kod adlı Eyyüp Çeçan ile "Agit Yaman" kod adlı Mustafa Yaman olduğu tespit edildi.



 
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