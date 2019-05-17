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Son dakika haberleri... Gri Kategoride yer alan terörist Raife Kutlak öldürüldü

Siirt'in Eruh ilçesinde etkisiz hale getirilen 3 teröristten birinin Gri Kategori'de aranan Raife Kutlak olduğu tespit edildi.

Son dakika haberleri... Gri Kategoride yer alan terörist Raife Kutlak öldürüldü

Siirt'in Eruh ilçesinde etkisiz hale getirilen 3 teröristten birinin Gri Kategori'de aranan Raife Kutlak olduğu tespit edildi.

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklama şöyle;

İç Güvenlik Operasyonları Kapsamında; Siirt-Eruh kırsalında Siirt İl Jandarma Komutanlığınca yapılan ‘’Şehit Jandarma Üsteğmen Ersan Yenici 2019-18 Operasyonu”nda etkisiz hale getirilen 3 teröristten birinin; Terörden Arananlar Listesi’nde 300 bin TL ödülle Gri Kategoride yer alan Rojbin Gever Mizgin kod adlı Raife Kutlak olduğu tespit edilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.


ulusal.com.tr

Etiketler; #Raife Kutlak
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