Siirt'in Eruh ilçesinde etkisiz hale getirilen 3 teröristten birinin Gri Kategori'de aranan Raife Kutlak olduğu tespit edildi.

Siirt'in Eruh ilçesinde etkisiz hale getirilen 3 teröristten birinin Gri Kategori'de aranan Raife Kutlak olduğu tespit edildi.



İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklama şöyle;



İç Güvenlik Operasyonları Kapsamında; Siirt-Eruh kırsalında Siirt İl Jandarma Komutanlığınca yapılan ‘’Şehit Jandarma Üsteğmen Ersan Yenici 2019-18 Operasyonu”nda etkisiz hale getirilen 3 teröristten birinin; Terörden Arananlar Listesi’nde 300 bin TL ödülle Gri Kategoride yer alan Rojbin Gever Mizgin kod adlı Raife Kutlak olduğu tespit edilmiştir.



Kamuoyuna saygıyla duyurulur.





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