Siirt'in Eruh ilçesinde etkisiz hale getirilen 3 teröristten birinin Gri Kategori'de aranan Raife Kutlak olduğu tespit edildi.
İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklama şöyle;
İç Güvenlik Operasyonları Kapsamında; Siirt-Eruh kırsalında Siirt İl Jandarma Komutanlığınca yapılan ‘’Şehit Jandarma Üsteğmen Ersan Yenici 2019-18 Operasyonu”nda etkisiz hale getirilen 3 teröristten birinin; Terörden Arananlar Listesi’nde 300 bin TL ödülle Gri Kategoride yer alan Rojbin Gever Mizgin kod adlı Raife Kutlak olduğu tespit edilmiştir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
ulusal.com.tr
Siirt'in Eruh ilçesinde etkisiz hale getirilen 3 teröristten birinin Gri Kategori'de aranan Raife Kutlak olduğu tespit edildi.
Siirt'in Eruh ilçesinde etkisiz hale getirilen 3 teröristten birinin Gri Kategori'de aranan Raife Kutlak olduğu tespit edildi.