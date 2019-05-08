İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Mardin Nusaybin'de etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin Terörden Arananlar Listesi'nde 300 bin TL ödülle Gri Kategori’de aranan Agirin kod adlı Hanım Çelik olduğu tespit edildi





İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle;

İç Güvenlik Operasyonları Kapsamında; Mardin-Nusaybin ilçe kırsalında 7 Mayıs 2019 Salı günü saat 23.00 sıralarında Mardin İl Jandarma Komutanlığınca icra edilen “Çınar-101 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Muhammet Arıkan Operasyonu”nda 2 kadın terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir.



Etkisiz hale getirilen 2 teröristten birinin; Terörden Arananlar Listesi'nde 300 bin TL ödülle Gri Kategori’de aranan Agirin kod adlı Hanım Çelik olduğu tespit edilmiştir.



Kamuoyuna saygıyla duyurulur.







ulusal.com.tr Nusaybin kırsalında dün etkisiz hale getirilen iki kadın teröristten birisinin gri kategoride aranan Hanım Çelik olduğu tespit edildi.İç Güvenlik Operasyonları Kapsamında; Mardin-Nusaybin ilçe kırsalında 7 Mayıs 2019 Salı günü saat 23.00 sıralarında Mardin İl Jandarma Komutanlığınca icra edilen “Çınar-101 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Muhammet Arıkan Operasyonu”nda 2 kadın terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir.Etkisiz hale getirilen 2 teröristten birinin; Terörden Arananlar Listesi'nde 300 bin TL ödülle Gri Kategori’de aranan Agirin kod adlı Hanım Çelik olduğu tespit edilmiştir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.