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Gri listedeki terörist Sezer Işık etkisiz hale getirildi
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Son dakika haberleri... Gri listedeki terörist Sezer Işık etkisiz hale getirildi

Bingöl'de İl Jandarma Komutanlığınca 20 Temmuz'da etkisiz hale getirilen 4 teröristten birinin, gri listede yer alan Sezer Işık olduğu tespit edildi

Son dakika haberleri... Gri listedeki terörist Sezer Işık etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı, bir açıklama yaptı.

Açıklamada, gri listedeki teröristin etkisiz hale getirildiğinin bilgisi paylaşıldı.

Bakanlık açıklaması şöyle:

"İç Güvenlik Operasyonları kapsamında; Bingöl Karlıova kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca, 20 Temmuz'da gerçekleştirilen operasyonda etkisiz hale getirilen 4 teröristten birinin, 300.000 TL ödülle Gri Kategoride yer alan Kawa kod adlı Sezer Işık olduğu tespit edildi."

ulusal.com.tr

Etiketler; #gri #sezer ışık #bingöl #jandarma
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