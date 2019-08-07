Son dakika haberleri... Gri listedeki terörist Sezer Işık etkisiz hale getirildi

Bingöl'de İl Jandarma Komutanlığınca 20 Temmuz'da etkisiz hale getirilen 4 teröristten birinin, gri listede yer alan Sezer Işık olduğu tespit edildi

İçişleri Bakanlığı, bir açıklama yaptı.



Açıklamada, gri listedeki teröristin etkisiz hale getirildiğinin bilgisi paylaşıldı.



Bakanlık açıklaması şöyle:



"İç Güvenlik Operasyonları kapsamında; Bingöl Karlıova kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca, 20 Temmuz'da gerçekleştirilen operasyonda etkisiz hale getirilen 4 teröristten birinin, 300.000 TL ödülle Gri Kategoride yer alan Kawa kod adlı Sezer Işık olduğu tespit edildi."



ulusal.com.tr



